В канун Нового года в комплексе тартуского Апаратного завода Людимойс открыл ресторан под названием Puente. На этом месте несколько месяцев назад закрылся и в декабре объявил о банкротстве ресторан Trikster Tihane, проработавший там много лет.

После завершения контракта с принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом, Людимойс больше не хотел разъезжать по миру с богачами. В это время ему поступило предложение от руководства Апаратного завода открыть новый ресторан на месте Trikster Tihane. Он принял предложение, так как это стало для него хорошей возможностью закрепиться на родине.

По словам новых владельцев, от прежнего ресторана Trikster Tihane не осталось ничего. Конечно, было создано уникальное меню. Вместо того чтобы открывать национальный ресторан, Людимойс старается объединить разные кухни.

„Хотелось бы, чтобы это было что-то лёгкое, свежее и интересное или необычное. Я искренне надеюсь, что с этой идеей я сам себе не стреляю в ногу“, — сказал он с лёгкой улыбкой.

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