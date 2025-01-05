Елена Зеленская ответила, как отреагирует, если муж захочет во второй раз стать президентом

Первая леди Украины Елена Зеленская высказалась о возможном втором президентстве мужа - главы государства Владимира Зеленского. Супруга лидера страны ответила, как отреагирует, если избранник решит во второй раз занять эту должность.

В интервью для телемарафона „Єдині новини“ знаменитость отметила, что не хотела бы снова переживать те эмоции и стрессы, с которыми столкнулась их семья за последние пять лет президентства Зеленского. В то же время первая леди подчеркнула, что всегда будет на стороне своего мужа и поддержит любое его решение. Она убеждена, что с тем опытом, который сейчас получил Владимир Александрович, второй срок может быть не таким сложным и страшным как первый.

„Мне кажется, я, как жена, должна поддерживать любое решение. Популярное оно будет в нашей семье или нет - уже другой вопрос. Мне кажется, второй раз это уже не так страшно, как в первый раз, поэтому... Конечно, я не хотела бы прожить в этом эмоциональном состоянии всю жизнь - это изнурительный период, самый сложный период в нашей жизни“, - сказала Зеленская.

Елена Владимировна призналась, что самый сложный период в их с мужем жизни начался именно 24 февраля 2022 года, когда Россия впервые атаковала Украину ракетами. Жена президента добавила, что будет радоваться за любимого, если он захочет и ему удастся снова стать главой государства.

„Конечно, самый страшный период был, когда началась война. С этой стороны я рассуждаю так: если начались выборы, это означает, что война, в общем, горячая фаза закончилась, и это уже положительный знак... И там любой выбор и буду радоваться, наверное“, - добавила первая леди.

Сам Зеленский отметил, что пока у него нет цели баллотироваться на второй срок.

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