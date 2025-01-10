Болезнь Альцгеймера связали с вирусом, которым заражены миллиарды людей

Эксперименты на лабораторных моделях человеческого мозга показали, что вирус герпеса может влиять на уровень тау-белка. Изначально это служит защитным механизмом, снижающим гибель нейронов после вирусной инфекции. Однако позже такой защитный ответ может привести к повреждению мозга.

„Наше исследование меняет представление о тау-белке как об исключительно вредном факторе. Мы показали, что изначально он может быть частью иммунной защиты мозга“, — заявил руководитель исследования Ор Шемеш.

Точные механизмы, через которые вирус герпеса влияет на развитие болезни Альцгеймера, пока остаются неизвестными. Ученые продолжат исследования, чтобы разработать новые методы лечения, направленные на борьбу с вирусными белками или регуляцию иммунного ответа мозга.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 3,8 млрд человек в возрасте до 50 лет (64%) во всем мире заражены ВПГ-1. Большинство зараженных получают инфекцию в детстве, которая сохраняется на всю жизнь — вирус обитает внутри нервных клеток и чередует фазы бездействия и активности. Лечения, способного полностью уничтожить вирус, пока нет.

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