Telegram заблокировал доступ к каналам по всей Европе, включая Италию, Польшу, Чехию, Бельгию, Францию, Нидерланды, Грецию и Латвию.

Некоторые из заблокированных российских медиа включают РИА Новости, НТВ, Россия 1 и Российскую газету. Пользователи, пытающиеся посетить эти каналы, видят сообщение: „Этот канал недоступен, так как нарушил местные законы“.

„Россия систематически проводит международные кампании по манипуляции информацией и дезинформации, чтобы оправдать свою агрессию против Украины и дестабилизировать соседние страны и ЕС. Эти усилия направлены против Украины и её граждан, а также европейских политических партий, гражданского общества и демократических институтов, с акцентом на вмешательство в выборы и уязвимые группы населения“, – пишет издание Kyiv Independent.

Согласно данным властей ЕС, российские медиа играют важную роль в текущем конфликте, выступая инструментом Кремля для дестабилизации Украины и соседних стран.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блокировку российских медиа-каналов в Telegram актом политической цензуры.

„Лишение граждан Запада возможности самостоятельно формировать мнение о глобальных процессах, замена объективной картины мира симулированной реальностью, созданной мейнстримными СМИ и социальными сетями, находящимися под контролем правящих кругов, грубо нарушает основные права человека на свободу слова и подрывает основы демократического общества“, – заявила Захарова.

Министерство иностранных дел России призывает международные организации, такие как ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ, рассмотреть предполагаемые атаки на российские медиа и предупреждает о возможных ответных мерах.

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