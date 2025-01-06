В Финляндии нашли супер-способ реализации рождественских елок. За рубежом это вызвало интерес

Использованные рождественские елки в Финляндии отправляют на дно водоемов для улучшения микрофлоры. Метод не является новым, однако недавно ученые доказали его полезность.

Результаты исследований Института окружающей среды показали, что затопление рождественских елок в озере положительно влияет на водную среду. Например, растет число микроорганизмов, укрепляется популяция рыб, а общее биологическое разнообразие увеличивается.

– Наше исследование получило довольно широкую огласку, – говорит гидробиолог и руководитель исследования Карри-Матти Вуори.

По его словам, рождественские елки сейчас затапливают в Пирканмаа, Лапландии и столичном регионе Хельсинки.

Ученый сообщает, что финским опытом уже заинтересовались в Канаде, где также хотели бы после праздников использовать деревья для улучшения микроклимата водоемов.

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