Что можно делать 6 января. Строгие приметы и запреты, которые принесут здоровье и счастье

Садиться за стол в грязной одежде. Это может привлечь беды и неприятности.

Стирать или полоскать бельё. В этот день вода считается священной.

Заниматься тяжёлой работой или хозяйственными делами. День следует посвятить молитве и семье.

Ставить святую воду на пол или разбавлять её. Это проявление неуважения к святыне.

Выносить мусор из дома. Считается, что вместе с мусором можно „вынести“ удачу и здоровье.