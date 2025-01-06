Что можно делать 6 января. Строгие приметы и запреты, которые принесут здоровье и счастье
6 января один из наибольших церковных праздников.Что нельзя делать в этот день?
6 января церковь празднует один из важнейших христианских праздников –Рождественский Сочельник, который по своей значимости сопоставим с Пасхой.
Что рекомендуется делать 6 января:
Важно провести день дома. Предки верили, что если покинуть дом, то весь год будете скитаться.
Посетить богослужение
Помолиться
Собраться семьей за праздничным ужином
Дарить подарки – к благополучию
Отдавать деньги, ненужные вещи и посуду нуждающимся – разрешатся все финансовые вопросы
Печь блины – на удачу
Чего нельзя делать 6 января:
Садиться за стол в грязной одежде. Это может привлечь беды и неприятности.
Стирать или полоскать бельё. В этот день вода считается священной.
Заниматься тяжёлой работой или хозяйственными делами. День следует посвятить молитве и семье.
Ставить святую воду на пол или разбавлять её. Это проявление неуважения к святыне.
Выносить мусор из дома. Считается, что вместе с мусором можно „вынести“ удачу и здоровье.
Нельзя сквернословить и ссориться.
Приметы на 6 января:
Полнолуние в этот день предвещает весеннее наводнение.
Синие облака в полдень указывают на обильный урожай.
Туман и снег предвещают хороший урожай.
Сильный мороз — к богатому урожаю зерновых.