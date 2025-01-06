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06.01.2025, 07:00

Что можно делать 6 января. Строгие приметы и запреты, которые принесут здоровье и счастье

 
Jõululaupäeva jumalateenistus Lasnamäe kirikus
Jõululaupäeva jumalateenistus Lasnamäe kirikus
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

6 января один из наибольших церковных праздников.Что нельзя делать в этот день?

6 января церковь празднует один из важнейших христианских праздников –Рождественский Сочельник, который по своей значимости сопоставим с Пасхой.

Что рекомендуется делать 6 января:

Важно провести день дома. Предки верили, что если покинуть дом, то весь год будете скитаться.

  1. Посетить богослужение

  2. Помолиться

  3. Собраться семьей за праздничным ужином

  4. Дарить подарки – к благополучию

  5. Отдавать деньги, ненужные вещи и посуду нуждающимся – разрешатся все финансовые вопросы

  6. Печь блины – на удачу

Чего нельзя делать 6 января:

  1. Садиться за стол в грязной одежде. Это может привлечь беды и неприятности.

  2. Стирать или полоскать бельё. В этот день вода считается священной.

  3. Заниматься тяжёлой работой или хозяйственными делами. День следует посвятить молитве и семье.

  4. Ставить святую воду на пол или разбавлять её. Это проявление неуважения к святыне.

  5. Выносить мусор из дома. Считается, что вместе с мусором можно „вынести“ удачу и здоровье.

  6. Нельзя сквернословить и ссориться.

Приметы на 6 января:

  • Полнолуние в этот день предвещает весеннее наводнение.

  • Синие облака в полдень указывают на обильный урожай.

  • Туман и снег предвещают хороший урожай.

  • Сильный мороз — к богатому урожаю зерновых.

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