Лишат и разлучат: Принцу Джорджу вскоре запретят одну привычную вещь. Причина, увы, очевидна

Будущее принца Джорджа скоро изменится в соответствии с королевским протоколом, сообщает Mirror.

Старший сын принца Уильяма, в отличие от большинства сверстников, уже знает, какая роль его ждет в будущем. Однако его родители пока не спешат сильно нагружать его королевскими обязанностями.

Автор книги „Кэтрин: принцесса Уэльская“ Роберт Джобсон отметил: „Уильям и Кэтрин ясно дали понять королю, что намерены совмещать свои королевские обязанности с полноценной семейной жизнью, и в этом году это останется приоритетом“. По словам Джобсона, их главная цель — воспитать Джорджа, а также Шарлотту и Луи, как гармоничных личностей, готовых к выполнению своих обязанностей, когда наступит их время.

Но некоторые изменения уже совсем близко. Сообщается, что Джордж очень близок со своими братом Луи и сестрой Шарлоттой, но строгое королевское правило их разлучает.

Принцу Джорджу и принцессе Шарлотте, занимающим второе и третье места в линии наследования британского престола, вскоре запретят совместные путешествия. Новое правило вступит в силу, когда Джорджу исполнится 12 лет в июле 2025 года.

Старшему сыну Кейт Миддлтон будет запрещено летать на одном самолёте или вертолёте вместе с отцом, принцем Уильямом, или сестрой, принцессой Шарлоттой, за исключением экстренных случаев и с одобрения короля Чарльза III. Это правило, направленное на защиту линии наследования, действует уже много лет: ранее оно запрещало совместные поездки принцам Уильяму и Гарри без специального разрешения.

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