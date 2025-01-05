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05.01.2025, 20:50

ФОТО | Ёлочка, гори! Под Тарту устроили большой костер из рождественских елей

 

Четвертый год подряд волость Раади устраивает сожжение елок и пикник с горячими зефирками.

Несмотря на холодную погоду, в воскресенье днем в парке Майораади собралось множество людей, чтобы посмотреть на впечатляющее зрелище. Смотрите галерею!

В прошлом году ели в парке Майораади жгли в рамках представления воздушных танцоров „Восстание из пепла“, а в этом году костер зажгли во время выступления рок-группы Mandoterror.

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