05.01.2025, 20:50
ФОТО | Ёлочка, гори! Под Тарту устроили большой костер из рождественских елей
Четвертый год подряд волость Раади устраивает сожжение елок и пикник с горячими зефирками.
Несмотря на холодную погоду, в воскресенье днем в парке Майораади собралось множество людей, чтобы посмотреть на впечатляющее зрелище. Смотрите галерею!
В прошлом году ели в парке Майораади жгли в рамках представления воздушных танцоров „Восстание из пепла“, а в этом году костер зажгли во время выступления рок-группы Mandoterror.