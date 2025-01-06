Полмиллиона евро – и квартира в центре Таллинна ваша! Известная эстонская актриса продает свое уютное семейное гнездышко

Актриса Марика Королев (54 года), известная по многим эстонским фильмам, сериалам и театральным постановкам, опубликовала в субботу в социальной сети Facebook пост, в котором рассказала, что продает свою прекрасную квартиру в центре Таллинна.

„Квартира занимает весь второй этаж дома. В историческом здании находится посольство Латвии, там же прошло много замечательных представлений“, - рассказала Марика несколько интересных фактов о выставленной на продажу недвижимости.

По ее словам, квартира подойдет как для семьи, так и для бизнеса, поскольку ее можно использовать как две отдельные квартиры. „Там две кухни, два туалета и два разных входа. Мы разделили квартиру промежуточной дверью, и при желании одну сторону можно сдать в аренду, что позволит, например, погасить банковский кредит“, - рассказывает актриса. К квартире также относится собственный зеленый дворик с двумя парковочными местами.

В объявлении, опубликованном на портале недвижимости kv.ee, указано, что в квартире шесть комнат, в цену включена вся мебель. В квартире, расположенной на тихой улочке, газовое и печное отопление, а также высокие потолки. Общая площадь квартиры - 141,7 квадратных метра, продается она за 519 900 евро.

„Дом представляет собой трехэтажное деревянное здание в стиле неоренессанса с низким цоколем. Здание построено по проекту К. Вилькена в 1889 году и до 1940 года принадлежало Латвийской Республике, где располагались квартиры посольства“, - говорится в объявлении.

Окна квартиры открываются в трех направлениях и тем самым обеспечивают обилие света. При ремонте были сохранены печи из глазурованных плит, которые обеспечивают тепло и уют холодными зимними вечерами.

„У квартиры два отдельных входа и в настоящее время используется двумя отдельными семьями, но ее можно превратить в большую общую зону, используя всего одну дверь“, — говорится в объявлении.

Весной 2023 года Марика дала интервью журналу Eesti Naine, где более подробно рассказала, чем занимается в последнее время. Среди прочего, она поделилась и планами на будущее. „В прошлом году мы купили ветхий дом, и теперь пришло время его отремонтировать. Я большой любитель ремонта, это мой наркотик“, - сказала она тогда.

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