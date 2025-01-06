ФОТО | Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер стали звездной парой церемонии "Золотого глобуса“

Торжественная вечеринка по поводу церемонии вручения "Золотой глобус" прошла в гламурной атмосфере отеля Beverly Hilton в Калифорнии, куда пришли все мировые звезды кино. На мероприятии присутствовал и Тимоти Шаламе (29), который был номинирован в категории "Лучший актер" за роль в фильме „Полностью неизвестный“. Пришел он с очаровательной Кайли Дженнер (27), выбравшей красивое серебристое платье с открытой спиной и большим декольте.

Звезды не часто выходят в свет вместе, поэтому их кажое появление на публике становится событием. На красной дорожке Кайли и Тимоти не позировали, но фотографам удалось запечатлеть их в зале, сидящими за одним столиком. Кроме того, в течение вечера молодые люди неоднократно целовались на публике.

Волосы Кайли были слегка завиты, свой образ она украсила сверкающими украшениями. Тимоти на гала-концерте был в черном костюме, серой рубашке и синем шейном платке, сообщает People.

Молодые люди встречаются с апреля 2023 года.

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