ФОТО | Деми Мур, Колин Фаррелл и другие! Названы победители премии „Золотой глобус“

Главные награды церемонии

Премию за лучшую режиссуру получил Брэйди Корбет за фильм „Бруталист“, повествующий о жизни венгерского еврейского архитектора, пережившего Холокост. Питер Строган был отмечен за лучший сценарий к фильму „Конклав“ немецкого режиссера Эдварда Бергера, который освещает политические интриги в Ватикане.

Лучшим иностранным фильмом была признана работа Жака Одиара „Эмилия Перес“. В этой картине, номинированной в 10 категориях, рассказывается история адвоката, помогающего лидеру наркокартеля скрыться через операцию по смене пола. Зои Салданья получила награду за роль второго плана в этом фильме.

Лучшие достижения в сериалах

Сериал „Сёгун“ удостоился внимания благодаря выдающимся выступлениям Хироюки Санады и Анны Савы, получивших награды за главные роли. Мини-сериал „Олененок“ стал победителем своей категории, а Колин Фаррелл и Джоди Фостер завоевали награды за роли в мини-сериалах „Пингвин“ и „Настоящий детектив: Страна ночи“. В жанре комедийных сериалов лидировал „Хитрости“, с наградами для Джереми Аллена Уайта и Джин Смарт.

Исторический момент для Деми Мур

Впервые за свою долгую карьеру Деми Мур удостоилась „Золотого глобуса“ за лучшую женскую роль в мюзикле или комедии за работу в фильме „Субстанция“. Эта картина, ранее отмеченная в Каннах, принесла актрисе долгожданное признание. „Я просто потрясена, это первый раз за 45 лет в кино, когда я получаю такую награду“, — прокомментировала Мур свою победу.

Всего на церемонии были объявлены победители в 27 категориях. „Золотой глобус“, который ежегодно вручается с 1944 года, остаётся одной из самых престижных наград в мире кино после „Оскара“.

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