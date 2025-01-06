Латвийский фильм „Поток“ получил престижный приз „Золотой глобус“ как лучший анимационный фильм года(1)
Фильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалозиса „Поток“ (Straume) получил одну из самых престижных кинопремий в мире - „Золотой глобус“ в номинации „Лучший анимационный фильм“.
„Поток“ стал первым латвийским фильмом, который не только был номинирован на эту награду, но и обошел фильмы крупнейших голливудских студий Disney, Pixar и Dreamworks. На приз претендовали также „Головоломка-2“ (Inside Out 2), „Моана 2“, „Мемуары улитки“ (Memoir of a Snail), „Уоллес и Громит: Самая жестокая месть“ (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) и „Дикий робот“.
В своей речи Гинтс Зилбалодис поблагодарил всю команду, работавшую над фильмом: „Этот фильм был снят молодой, небольшой, азартной командой в месте, где нет большой киноиндустрии. Здесь впервые представлен фильм из Латвии и это очень многое для нас значит“.
„Для меня это очень личная история, потому что я привык работать в одиночку и впервые работал в команде. Как коту в „Потоке“, мне пришлось научиться доверять другим, как сотрудничать. Это очень важно в наше время. Возможно, даже важнее, чем когда-либо“, - сказал режиссер о фильме.
Награду режиссеру Гинтсу Зилбалодису и продюсерам Матису Кажсу и Рону Дейенсу вручили актеры Харрисон Форд и Энтони Макки.
Ранее „Поток“ получил премию Европейской киноакадемии, премию общества кинокритиков Нью-Йорка, премии кинокритиков Бостона и Лос-Анджелеса, а также множество других наград. Фильм вошел в расширенный список номинантов на премии Американской киноакадемии (Оскар) и Британской киноакадемии (BAFTA) в трех категориях.
„Поток“ - сделанная в технике 3D-анимации история о Коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире, Коту приходится приспосабливаться и взаимодействовать с новыми друзьями - Псом, Капибарой, Лемуром и Птицей.
В творческую команду „Потока“ входят вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матисс Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Залкман, звукорежиссер Гурвал Койк-Галлас, главный аниматор Лео Сили-Пелиссье, музыкальные композиторы Зилбалодис и Рихардс Зальупе, художники по визуальным эффектам Константин Вишневский и Мартиньш Упитис.
„Золотой глобус“ - вторая по престижности кинопремия после „Оскара“. Ее по итогам голосования журналистов вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) с 1944 года. Номинанты и победители „Глобуса“ часто получают призы Американской киноакадемии („Оскар“), которые вручаются в марте.