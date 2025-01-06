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06.01.2025, 13:30

Колючий иммигрант. Ежик прибыл в Эстонию на корабле из солнечного Израиля

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Теперь его ждет обратный путь, но уже на самолете
Вероятно, во время морского путешествия ежик впал в спячку. Это и помогло ему выжить.
Вероятно, во время морского путешествия ежик впал в спячку. Это и помогло ему выжить.
ФОТО: Eesti metsloomaühing

Ежик, случайно попавший в транспортный контейнер в Израиле, в конце прошлой неделе, к своему удивлению, приземлился в зимней Нарве. То, что животное выжило в путешествии, продолжавшемся более месяца, — настоящее чудо.

Странным и невероятным можно назвать случай с ежиком, который на днях был передан на попечение в Эстонское общество дикой природы. Попал он к ним с причалившего в Нарве корабля, на котором целый месяц плыл в транспортном контейнере из Израиля. Первым делом ежика осмотрели и оказали ему необходимую помощь. Удивительно, но долгое отсутствие еды и питья не отразилось на его здоровье, и теперь он лакомится специальной пищей.

„Он начал есть ночью, что для ежей нормальное время — они ведут ночной образ жизни. Днем он наслаждается своим гнездышком“, - рассказала основательница Эстонского общества дикой природы Катрин Идла, которая на данный момент заботится о ежике. По ее словам, ежик здоров и хорошо себя чувствует. „Судя по весу, я бы сказала, что это молодой ёжик-самец“.

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