06.01.2025, 13:30
Колючий иммигрант. Ежик прибыл в Эстонию на корабле из солнечного Израиля(5)
Теперь его ждет обратный путь, но уже на самолете
ФОТО: Eesti metsloomaühing
Ежик, случайно попавший в транспортный контейнер в Израиле, в конце прошлой неделе, к своему удивлению, приземлился в зимней Нарве. То, что животное выжило в путешествии, продолжавшемся более месяца, — настоящее чудо.
Странным и невероятным можно назвать случай с ежиком, который на днях был передан на попечение в Эстонское общество дикой природы. Попал он к ним с причалившего в Нарве корабля, на котором целый месяц плыл в транспортном контейнере из Израиля. Первым делом ежика осмотрели и оказали ему необходимую помощь. Удивительно, но долгое отсутствие еды и питья не отразилось на его здоровье, и теперь он лакомится специальной пищей.
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