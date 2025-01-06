Колючий иммигрант. Ежик прибыл в Эстонию на корабле из солнечного Израиля

Странным и невероятным можно назвать случай с ежиком, который на днях был передан на попечение в Эстонское общество дикой природы. Попал он к ним с причалившего в Нарве корабля, на котором целый месяц плыл в транспортном контейнере из Израиля. Первым делом ежика осмотрели и оказали ему необходимую помощь. Удивительно, но долгое отсутствие еды и питья не отразилось на его здоровье, и теперь он лакомится специальной пищей.