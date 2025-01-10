LuxExpress может перестать добавлять русскоязычные субтитры без официального перевода: читатель Delfi пожаловался на мат в фильмах

В редакцию портала Bublik поступило письмо от нашего читателя Антона, 43 года. Он рассказал о неприятной ситуации, которая произошла во время поездки на автобусе LuxExpress из Риги в Таллинн. Во время пути он смотрел фильмы на английском с русскими субтитрами и случайно выяснил, что при составлении субтитров переводчик не стеснял себя в выражениях.