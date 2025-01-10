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10.01.2025, 07:00

LuxExpress может перестать добавлять русскоязычные субтитры без официального перевода: читатель Delfi пожаловался на мат в фильмах

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ФОТО: Tarmo Paju | Erakogu

В редакцию портала Bublik поступило письмо от нашего читателя Антона, 43 года. Он рассказал о неприятной ситуации, которая произошла во время поездки на автобусе LuxExpress из Риги в Таллинн. Во время пути он смотрел фильмы на английском с русскими субтитрами и случайно выяснил, что при составлении субтитров переводчик не стеснял себя в выражениях.

Вот текст письма от Антона:

Читатель поднимает очень важные вопросы: каким образом отбираются материалы для мультимедийных экранов LuxExpress и кто отвечает за качество переводов? Неужели такой уровень субтитров соответствует стандартам компании?

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