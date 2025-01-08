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08.01.2025, 13:00

Неприятный сюрприз над головой заставил жительницу Таллинна перейти на другую сторону дороги: „Если она меня убьет – кто будет отвечать?“

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Фото читателя
Фото читателя
ФОТО: Erakogu

Жительница Таллинна Светлана рассказала о своей недавней неприятной ситуации, которая произошла c ней по пути на работу. „Они буквально висели над головой, готовые в любой момент обрушиться".

"Я шла по тротуару в центре Таллинна в сторону работы, как вдруг заметила над головой огромные ледяные сосульки. Они буквально висели над головой, готовые в любой момент обрушиться", – делится Светлана своими переживаниями.

Осознавая возможную опасность, женщина незамедлительно решила перейти на другую сторону дороги. "Я подумала: если сосулька сорвётся и убьёт меня, кто будет за это отвечать? Ведь это явная угроза жизни", – говорит она.

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