08.01.2025, 13:00
Неприятный сюрприз над головой заставил жительницу Таллинна перейти на другую сторону дороги: „Если она меня убьет – кто будет отвечать?“(1)
ФОТО: Erakogu
Жительница Таллинна Светлана рассказала о своей недавней неприятной ситуации, которая произошла c ней по пути на работу. „Они буквально висели над головой, готовые в любой момент обрушиться".
"Я шла по тротуару в центре Таллинна в сторону работы, как вдруг заметила над головой огромные ледяные сосульки. Они буквально висели над головой, готовые в любой момент обрушиться", – делится Светлана своими переживаниями.
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