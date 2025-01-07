Эстония в десятке, Украина в лидерах: первый рейтинг Евровидения-2025 от букмекеров

До начала 69-го международного музыкального конкурса Евровидение, который в 2025 году пройдет в Базеле, Швейцария, остается чуть более четырех месяцев. Хотя из 38 стран-участниц на данный момент своих представителей объявили лишь пять, букмекеры уже начали прогнозировать возможного победителя Евровидения-2025.

На данный момент лидером с вероятностью победы в 13% является Бельгия — страна, участвующая в Евровидении с 1956 года, но выигрывавшая лишь однажды, в 1986 году. На втором месте в прогнозах находится Швеция, рекордсмен конкурса, имеющая в своем активе целых семь побед.

Замыкает тройку лидеров с вероятностью победы в 7% Украина — сильный участник, который за 22 года участия в Евровидении одержал три победы. Примечательно, что Украина — единственная страна, чьи представители неизменно выходили в финал конкурса.

Эстония улучшила свои позиции в рейтинге прогнозов на Евровидение-2025, уже успев подняться с 9-го места на 7-е. Включение страны в топ-7 еще до выбора национального представителя свидетельствует о высоких шансах получить место в финале конкурса. Если эта тенденция сохранится, Эстония может побороться за ещё более высокие позиции.

В топ-10 прогнозов на Евровидение-2025 также вошли Италия, Израиль, Франция, Нидерланды, Германия и Норвегия. В то же время шансы на победу Черногории (лучший результат — 13-е место в 2015 году) и Албании (5-е место в 2012 году) букмекеры оценивают как минимальные.

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