Народные приметы на Рождество Христово: что обязательно сделать 7 января, чтобы прожить год счастливо
В начале года православные христиане празднуют одно из главных событий — Рождество Христово, которое неизменно отмечается 7 января. С давних времён этот день был окружён множеством поверий и запретов, о которых сегодня помнят лишь немногие.
Рождество: что нужно сделать 7 января
- Провести праздник весело и шумно:
Считалось, что таким образом можно привлечь удачу и благополучие на весь год.
- Совершать добрые дела:
Подавать милостыню, кормить стариков, вдов и сирот, раздавать детям сладости. Считалось, что добрые поступки вернутся сторицей.
- Загадать желание:
На Рождество принято загадывать желание, веря, что оно обязательно исполнится.
- Особые ритуалы для детей:
Чтобы дети не болели, матери трижды переводили их через порог дома в ночь на Рождество.
- Надеть новую одежду:
Светлая и новая одежда на Рождество символизировала достаток и защиту от нищеты на весь год.
- Уделить внимание животным:
Домашних питомцев обязательно кормили сытно, проявляя заботу и внимание.
- Помириться и наладить отношения:
Ссоры и обиды стоило оставить в прошлом, чтобы новый год был мирным.
Рождество: что нельзя делать 7 января
- Работать и убирать:
Домашние дела, такие как уборка, мытьё или стирка, считались грехом, способным принести неудачу.
- Выбрасывать мусор:
Его не выносили, чтобы не прогнать из дома счастье и удачу.
- Ругаться и ссориться:
Конфликты в Рождество могли растянуться на весь год.
- Принимать завистливого человека первым в дом:
Считалось, что такой гость способен забрать счастье у семьи.
- Посещать могилы:
Это могло привлечь несчастья и потревожить души усопших.
- Уходить далеко от дома:
Народ верил, что тот, кто уйдёт далеко, будет весь год скитаться.
- Стричься и заниматься рукоделием:
Подобные действия могли принести несчастье или укоротить жизнь.
- Плакать или грустить:
Считалось, что весь год будет печальным и трудным.
- Пить алкоголь:
Употребление спиртного в этот день связывали с бедами и неудачами.
Приметы на 7 января о погоде
Собака лает вечером:
Примета обещала снегопад.
Сороки и воробьи активны:
Скорое потепление.
Метель:
Весна будет ранней.
Снегопад:
К богатому урожаю хлеба.
Тёплый день:
Предвестие холодной весны.