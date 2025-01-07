Народные приметы на Рождество Христово: что обязательно сделать 7 января, чтобы прожить год счастливо

Рождество: что нужно сделать 7 января

- Провести праздник весело и шумно:

Считалось, что таким образом можно привлечь удачу и благополучие на весь год.

- Совершать добрые дела:

Подавать милостыню, кормить стариков, вдов и сирот, раздавать детям сладости. Считалось, что добрые поступки вернутся сторицей.

- Загадать желание:

На Рождество принято загадывать желание, веря, что оно обязательно исполнится.

- Особые ритуалы для детей:

Чтобы дети не болели, матери трижды переводили их через порог дома в ночь на Рождество.

- Надеть новую одежду:

Светлая и новая одежда на Рождество символизировала достаток и защиту от нищеты на весь год.

- Уделить внимание животным:

Домашних питомцев обязательно кормили сытно, проявляя заботу и внимание.

- Помириться и наладить отношения:

Ссоры и обиды стоило оставить в прошлом, чтобы новый год был мирным.

Рождество: что нельзя делать 7 января

- Работать и убирать:

Домашние дела, такие как уборка, мытьё или стирка, считались грехом, способным принести неудачу.

- Выбрасывать мусор:

Его не выносили, чтобы не прогнать из дома счастье и удачу.

- Ругаться и ссориться:

Конфликты в Рождество могли растянуться на весь год.

- Принимать завистливого человека первым в дом:

Считалось, что такой гость способен забрать счастье у семьи.

- Посещать могилы:

Это могло привлечь несчастья и потревожить души усопших.

- Уходить далеко от дома:

Народ верил, что тот, кто уйдёт далеко, будет весь год скитаться.

- Стричься и заниматься рукоделием:

Подобные действия могли принести несчастье или укоротить жизнь.

- Плакать или грустить:

Считалось, что весь год будет печальным и трудным.

- Пить алкоголь:

Употребление спиртного в этот день связывали с бедами и неудачами.

Приметы на 7 января о погоде

Собака лает вечером:

Примета обещала снегопад.

Сороки и воробьи активны:

Скорое потепление.

Метель:

Весна будет ранней.

Снегопад:

К богатому урожаю хлеба.

Тёплый день: