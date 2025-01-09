В подземельях Кафедрального собора в Вильнюсе обнаружили тайник с сокровищами

В подземельях Кафедрального собора в Вильнюсе нашли тайник с инсигниями, спрятанными 90 лет назад. Тайник, в котором незадолго до начала Второй мировой войной, в 1939 году, были спрятаны ценности, был вскрыт 16 декабря 2024 года, пишет rus.delfi.lt.