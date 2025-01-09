В подземельях Кафедрального собора в Вильнюсе обнаружили тайник с сокровищами
В подземельях Кафедрального собора в Вильнюсе нашли тайник с инсигниями, спрятанными 90 лет назад. Тайник, в котором незадолго до начала Второй мировой войной, в 1939 году, были спрятаны ценности, был вскрыт 16 декабря 2024 года, пишет rus.delfi.lt.
По словам Виленского архиепископа митрополита Гинтараса Грушаса, в тайнике найдены инсигнии правителей Литвы и Польши Александра, Елизаветы и Барборы, корона Великого князя Литовского и короля польского Александра, корона Елизаветы Габсбург, цепь, медальон, кольцо и ритуальная табличка, корона Барборы Радвилайте (Барбары Радзивилл), скипетр, держава, три кольца, цепь и две ритуальные таблички.
По данным представителей епархии, в связи с этим открытием в понедельник, 6 января, после обеда в Музее церковного искусства состоялась пресс-конференция. lrt сообщает, что в пресс-конференции приняли участие Виленский архиепископ митрополит Гинтарас Грушас, эконом Виленской епархии Миколас Юозапавичюс, директор Музея церковного наследия Рита Паулюкявичюте, директор Великокняжеского дворца Видас Долинскас, заведующий отделом археологии и археологических исследований музея Великокняжеского дворца Гинтаутас Стришка.