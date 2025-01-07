Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, состоявшие в браке два года, окончательно обозначили детали своего развода

В августе прошлого года певица Дженнифер Лопес (55 лет) решила расторгнуть брак с актером Беном Аффлеком (52 года). К тому моменту пара была в официальном браке уже почти два года. Теперь, через пять месяцев после того, как их решение о разводе стало достоянием общественности, Дженнифер и Бен официально урегулировали все детали бракоразводного процесса. Последняя точка будет поставлена 20 февраля 2025 года.

Раздел имущества прошел довольно мирно. Каждому досталось то, что они самостоятельно заработали на различных проектах во время брака. Так, например, Дженнифер не получила долю в совместной продюсерской компании Бена и его друга-актера Мэтта Дэймона. До сих пор неясно, как певица и актер планируют разделить доходы от продажи своего особняка в Беверли-Хиллз стоимостью 60 миллионов долларов. Здание выставлено на продажу уже несколько месяцев, но покупатели не проявляют к нему никакого интереса.

Выйдя замуж за Бена, певица официально взяла себе фамилию Аффлек. Однако после официально расторжения брака певица планирует вернуть себе прежнюю фамилию, сообщает Page Six.

Скандалы с самой весны

Первые слухи о том, что союз Дженнифер и Бена разваливается, появились в мае 2024 года. Именно тогда они начали ходить на совместную терапию. Прошлым летом обоих неоднократно видели без обручальных колец перед камерами. Позже Бен переехал из общего особняка в Беверли-Хиллз и купил отдельный дом. Дженнифер тоже начала искать подходящее место для жизни, поскольку пара планировала продать свой роскошный дом и разделить вырученные средства.

Вторую годовщину свадьбы пара провела раздельно. Кроме того, на 55-летии Дженифер Бена не было.

Четыре неудачных брака