Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, состоявшие в браке два года, окончательно обозначили детали своего развода
Прошлым летом прекратились многомесячные слухи о том, что брак голливудской звездной пары Дженнифер Лопес и Бена Аффлека дал трещину. В августе Дженнифер подала на развод и к настоящему времени две звезды окончательно обсудили все детали расторжения брака.
В августе прошлого года певица Дженнифер Лопес (55 лет) решила расторгнуть брак с актером Беном Аффлеком (52 года). К тому моменту пара была в официальном браке уже почти два года. Теперь, через пять месяцев после того, как их решение о разводе стало достоянием общественности, Дженнифер и Бен официально урегулировали все детали бракоразводного процесса. Последняя точка будет поставлена 20 февраля 2025 года.
Раздел имущества прошел довольно мирно. Каждому досталось то, что они самостоятельно заработали на различных проектах во время брака. Так, например, Дженнифер не получила долю в совместной продюсерской компании Бена и его друга-актера Мэтта Дэймона. До сих пор неясно, как певица и актер планируют разделить доходы от продажи своего особняка в Беверли-Хиллз стоимостью 60 миллионов долларов. Здание выставлено на продажу уже несколько месяцев, но покупатели не проявляют к нему никакого интереса.
Выйдя замуж за Бена, певица официально взяла себе фамилию Аффлек. Однако после официально расторжения брака певица планирует вернуть себе прежнюю фамилию, сообщает Page Six.
Скандалы с самой весны
Первые слухи о том, что союз Дженнифер и Бена разваливается, появились в мае 2024 года. Именно тогда они начали ходить на совместную терапию. Прошлым летом обоих неоднократно видели без обручальных колец перед камерами. Позже Бен переехал из общего особняка в Беверли-Хиллз и купил отдельный дом. Дженнифер тоже начала искать подходящее место для жизни, поскольку пара планировала продать свой роскошный дом и разделить вырученные средства.
Вторую годовщину свадьбы пара провела раздельно. Кроме того, на 55-летии Дженифер Бена не было.
Четыре неудачных брака
Это был четвертый брак Дженнифер. Со своим первым мужем Оджани Ноа певица познакомилась в 1996 году, когда тот работал официантом в ресторане Larios On The Beach в Майами. Пара поженилась в 1997 году, но уже через год развелась. Затем Дженнифер вышла замуж за Криса Джадда, но их брак тоже продлился недолго – они поженились в 2001 году и развелись в 2003 году. Какое-то время певица была одна, но в 2004 году снова вышла замуж. На этот раз ее возлюбленным стал Марк Энтони, от которого у Дженнифер родилось двое детей. Их союз распался в 2014 году.