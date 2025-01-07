Праздники продолжаются! В клубе Hollywood пройдет новогодняя вечеринка „Танцевальный Рай“

В эту праздничную ночь вас ждет незабываемое зрелище! JINGLE BREAK SHOW — уникальное новогоднее представление от многократных чемпионов Европы по брейк-дансу Bboy Tipsi и Bboy Burik. Их акробатические элементы и невероятные трюки в сочетании с стремительными ритмами не оставят вас равнодушными и заставят затаить дыхание.

Очаровательные Снегурочки EMPIRE SHOW перенесут вас в мир волшебства и загадочных превращений, даруя невероятную атмосферу праздника и покоряя танцами, которые заставят ваше сердце биться быстрее!

На протяжении всей ночи игривые снежинки GO-GO закружат вас в вихре страсти и унесут в мир грез. А обворожительные франты GO-GO добавят волшебства и энергии!

Самые популярные танцевальные и новогодние хиты играют резиденты DJ BELL и DJ PETERSON.

С первых минут вы окажетесь в атмосфере новогоднего торжества, где радость и хорошее настроение не покинут вас до самого утра!

Лавина январского снега, золотистые брызги шампанского, яркие спецэффекты, невероятные танцы и зажигательная музыка — всё это создаст атмосферу, в которой сбудутся самые смелые желания.

Не упустите шанс стать частью новогоднего „Танцевального рая“!

Вас ждет время и место радости бытия, безумства и шалости, свободы от условностей - соблазн, перед которым невозможно устоять!

Больше информации - здесь.

Фотоотчет с прошлого Танцевального рая смотрите здесь: ГАЛЕРЕЯ | Танцпол горел от зажигательных ритмов: Смотрите какое грандиозное возвращение устроил „Танцевальный рай“ в клубе Hollywood

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