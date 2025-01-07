Новый год в новом доме! Семья депутата Рийгикогу Зюлейхи Измайловой переехала: „Старая квартира была похожа на одну большую детскую“

„Можете сами представить, как троим детям разного возраста приходилось делить комнату в доме с большой гостиной и двумя спальнями. У младшей был свой спальный уголок, но все игры и рисование происходили в гостиной. В какой-то момент стало совершенно очевидно, что весь наш дом - это одна большая детская комната“, - рассказывает Зюлейха, которая вместе с семьей переехала в микрорайон Карьямаа в Пыхья-Таллинне.

Строительство новой квартиры подходит к концу, и скоро семья депутата туда окончательно переедет. Рождество они уже встретили в новом доме.

Зюлейха Измайлова долгое время была членом Партии зеленых Эстонии, а с 2017 и до своего выхода из партии в 2022 году занимала должность председателя партии. С ноября 2017 года по апрель 2019 года она также была вице-мэром Таллинна от „зеленых“.

В 2022 году Измайлова вступила в партию Eesti 200. На выборах в Рийгикогу 2023 года она баллотировалась в Рийгикогу, набрав 1011 голосов, но не была избрана в парламент. 19 мая 2023 года, после отставки члена парламентской фракции Eesti 200 Йоханны-Марии Лехтме, связанной со скандалом вокруг пожертвований НКО „Слава Украине“, Измайлова заняла ее место в парламенте, наконец став депутатом Рийгикогу.

Однако в мае 2024 года правление приняло решение об исключении Зюлейхи Измайловой из партии. В июне 2024 года политик вступила в Социал-демократическую партию, членом которой она когда-то давно являлась, прежде чем присоединиться к „зеленым“.

Измайлова замужем за эстонским политиком и экологическим активистом Йоонасом Лакса, по совместительству бывшим генеральным секретарем Партии зеленых Эстонии. У пары трое детей: два сына и дочь

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