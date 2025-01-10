10.01.2025, 09:00
Еду теперь фотографировать запрещено? Читательница столкнулась со странной реакцией персонала Lido(9)
Комментарий Lido и TTJA
ФОТО: | Erakogu
В редакцию портала Bublik обратилась читательница, которая поделилась своим опытом посещения ресторана-бистро Lido, расположенного в торговом центре Solaris. Обычный поход в заведение общественного питания обернулся для неё неожиданной и неловкой ситуацией: „То есть если я сделаю фото еды в Lido, они могут вызвать полицию и меня накажут?“ Является ли ресторан общественным местом, какие действуют правила на фотографирование в заведениях общепита? Читайте в материале Bublik.
Ольга, жительница Таллинна, приняла решение перекусить в Lido. Она не первый раз в этом месте, но с таким замечанием в свой адрес столкнулась впервые и, по словам Ольги, даже опешила.
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