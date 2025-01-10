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10.01.2025, 09:00

Еду теперь фотографировать запрещено? Читательница столкнулась со странной реакцией персонала Lido

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Комментарий Lido и TTJA
Коллаж. Lido – no photo
Коллаж. Lido – no photo
ФОТО: Tarmo Paju | Erakogu

В редакцию портала Bublik обратилась читательница, которая поделилась своим опытом посещения ресторана-бистро Lido, расположенного в торговом центре Solaris. Обычный поход в заведение общественного питания обернулся для неё неожиданной и неловкой ситуацией: „То есть если я сделаю фото еды в Lido, они могут вызвать полицию и меня накажут?“ Является ли ресторан общественным местом, какие действуют правила на фотографирование в заведениях общепита? Читайте в материале Bublik.

Ольга, жительница Таллинна, приняла решение перекусить в Lido. Она не первый раз в этом месте, но с таким замечанием в свой адрес столкнулась впервые и, по словам Ольги, даже опешила.

„Я подошла к стенду с фастфудом и сделала фото, чтобы показать друзьям, которые любят испанскую еду и гостят сейчас в Таллинне. В этот момент женщина с темными волосами, я плохо определяю возраст, но на первый взгляд ей было около 40 лет, скорее даже больше, стала мне что-то говорить из-за прилавка. Я была в наушниках, и когда сняла, услышала только „ei pildista…“ Я очень сильно растерялась, извинилась, сказала, что еще учу эстонский, и переспросила с ее разрешения на английском – мне нельзя фотографировать? Она ответила – да. И стала показывать на вход/выход. Я потом осмотрела входную группу и информации о запрете фото так и не нашла“, – рассказала редакции Ольга.

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