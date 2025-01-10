Еду теперь фотографировать запрещено? Читательница столкнулась со странной реакцией персонала Lido

„Я подошла к стенду с фастфудом и сделала фото, чтобы показать друзьям, которые любят испанскую еду и гостят сейчас в Таллинне. В этот момент женщина с темными волосами, я плохо определяю возраст, но на первый взгляд ей было около 40 лет, скорее даже больше, стала мне что-то говорить из-за прилавка. Я была в наушниках, и когда сняла, услышала только „ei pildista…“ Я очень сильно растерялась, извинилась, сказала, что еще учу эстонский, и переспросила с ее разрешения на английском – мне нельзя фотографировать? Она ответила – да. И стала показывать на вход/выход. Я потом осмотрела входную группу и информации о запрете фото так и не нашла“, – рассказала редакции Ольга.