Новый год надо закрепить! В Таллинне пройдет зажигательный девичник с живым вокалом и активной программой
Клуб Laif приглашает всех на яркую вечеринку „Девичник“, которая состоится 11 января! Вас ждет потрясающая атмосфера, зажигательные ритмы и вечер, который запомнится надолго!
Клуб Laif готов сделать январский вечер особенным для всех любителей веселья и танцев. В эту ночь вас ждет яркая вечеринка под названием „Девичник“, которая станет отличным поводом начать год на позитивной ноте.
Программа вечера:
DJ FLASH ONE: неутомимые танцевальные хиты, которые будут звучать всю ночь.
LIVE VOCAL – OWLY: живое исполнение вокалистки с чарующим голосом.
KARAOKE DJ JARON: возможность проявить себя на сцене, исполняя любимые песни.
Говорят, что Клуб Laif славится тем, что собирает самых красивых девушек – убедитесь в этом сами!
До 23:00 вход для девушек абсолютно бесплатный.
После 23:00 стоимость билета составит всего 10 евро.
Каждая деталь этого вечера создается, чтобы подарить вам незабываемые эмоции. Музыка, танцы, живые выступления и караоке – здесь есть все для идеального времяпрепровождения.
Не упустите возможность окунуться в атмосферу праздника. Клуб Laif ждет вас 11 января с 22:00. Этот вечер станет началом нового года в стиле веселья и драйва!