Новый год надо закрепить! В Таллинне пройдет зажигательный девичник с живым вокалом и активной программой

Клуб Laif готов сделать январский вечер особенным для всех любителей веселья и танцев. В эту ночь вас ждет яркая вечеринка под названием „Девичник“, которая станет отличным поводом начать год на позитивной ноте.

Программа вечера:

DJ FLASH ONE : неутомимые танцевальные хиты, которые будут звучать всю ночь.

LIVE VOCAL – OWLY : живое исполнение вокалистки с чарующим голосом.

KARAOKE DJ JARON: возможность проявить себя на сцене, исполняя любимые песни.

Говорят, что Клуб Laif славится тем, что собирает самых красивых девушек – убедитесь в этом сами!

До 23:00 вход для девушек абсолютно бесплатный.

После 23:00 стоимость билета составит всего 10 евро.

Каждая деталь этого вечера создается, чтобы подарить вам незабываемые эмоции. Музыка, танцы, живые выступления и караоке – здесь есть все для идеального времяпрепровождения.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу праздника. Клуб Laif ждет вас 11 января с 22:00. Этот вечер станет началом нового года в стиле веселья и драйва!

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