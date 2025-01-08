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08.01.2025, 19:00

Новый год надо закрепить! В Таллинне пройдет зажигательный девичник с живым вокалом и активной программой

 
"Девичник" в клубе Laif
"Девичник" в клубе Laif
ФОТО: Erakogu

Клуб Laif приглашает всех на яркую вечеринку „Девичник“, которая состоится 11 января! Вас ждет потрясающая атмосфера, зажигательные ритмы и вечер, который запомнится надолго!

Клуб Laif готов сделать январский вечер особенным для всех любителей веселья и танцев. В эту ночь вас ждет яркая вечеринка под названием „Девичник“, которая станет отличным поводом начать год на позитивной ноте.

Программа вечера:

  • DJ FLASH ONE: неутомимые танцевальные хиты, которые будут звучать всю ночь.

  • LIVE VOCAL – OWLY: живое исполнение вокалистки с чарующим голосом.

  • KARAOKE DJ JARON: возможность проявить себя на сцене, исполняя любимые песни.

Говорят, что Клуб Laif славится тем, что собирает самых красивых девушек – убедитесь в этом сами!

  • До 23:00 вход для девушек абсолютно бесплатный.

  • После 23:00 стоимость билета составит всего 10 евро.

Каждая деталь этого вечера создается, чтобы подарить вам незабываемые эмоции. Музыка, танцы, живые выступления и караоке – здесь есть все для идеального времяпрепровождения.

Не упустите возможность окунуться в атмосферу праздника. Клуб Laif ждет вас 11 января с 22:00. Этот вечер станет началом нового года в стиле веселья и драйва!

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