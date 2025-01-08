В эфире ETV+ стартует русскоязычная передача журналистских расследований „Очевидец“. Вот кто будет ее вести

Программа „Очевидец“ будет выходить в эфир ETV+ по четвергам, в 20:30, начиная с 9 января. Телезрители увидят расследования, эксклюзивные интервью, познакомятся с необычными людьми и событиями, свидетелем которых удается побывать не каждому.

Новая программа создается в сотрудничестве с командой „Pealtnägija“, объединяя как опыт двух редакций, так и информационные и культурные поля, чтобы предложить зрителям ETV+ еще более сильные с журналистской точки зрения расследования. В каждом „Очевидце“ помимо материалов журналистов ETV+ будут и оригинальные сюжеты „Pealtnägija“.

„Расширение „Pealtnägija“ на другой язык – очень интересный вызов, и я искренне верю, что сотрудничество между двумя редакциями имеет большой потенциал для продвижения хороших журналистских расследований в русскоязычном инфополе“, – сказал ведущий „Pealtnägija“ Михкель Кярмас. Он также считает плюсом то, что благодаря обмену темами и историями, зрители ETV ближе познакомятся с журналистами, которые до сих пор в большей степени были знакомы аудитории ETV+. „Надеюсь, что из этого выйдет очень классный журналистский и интеграционный проект, потому как уже на стадии подготовки я узнал много нового о людях, которые живут и работают рядом с нами“, – добавил он.

Основой нового формата ETV+ послужила эстонская „Pealtnägija“. Это прослеживается и в оформлении студии, и в самой структуре передачи. Если с темами программы на ETV телезрителя знакомит Михкель Кярмас, то ведущей студии на ETV+ станет Ульяна Кузьмина.