В эфире ETV+ стартует русскоязычная передача журналистских расследований „Очевидец“. Вот кто будет ее вести
Передача журналистских расследований канала ETV „Pealtnägija“ расширяется на русскоязычную телеаудиторию. В сотрудничестве журналистов ETV и ETV+ в этот четверг на экраны выходит новая программа „Очевидец“ с ведущей Ульяной Кузьминой.
Программа „Очевидец“ будет выходить в эфир ETV+ по четвергам, в 20:30, начиная с 9 января. Телезрители увидят расследования, эксклюзивные интервью, познакомятся с необычными людьми и событиями, свидетелем которых удается побывать не каждому.
Новая программа создается в сотрудничестве с командой „Pealtnägija“, объединяя как опыт двух редакций, так и информационные и культурные поля, чтобы предложить зрителям ETV+ еще более сильные с журналистской точки зрения расследования. В каждом „Очевидце“ помимо материалов журналистов ETV+ будут и оригинальные сюжеты „Pealtnägija“.
„Расширение „Pealtnägija“ на другой язык – очень интересный вызов, и я искренне верю, что сотрудничество между двумя редакциями имеет большой потенциал для продвижения хороших журналистских расследований в русскоязычном инфополе“, – сказал ведущий „Pealtnägija“ Михкель Кярмас. Он также считает плюсом то, что благодаря обмену темами и историями, зрители ETV ближе познакомятся с журналистами, которые до сих пор в большей степени были знакомы аудитории ETV+. „Надеюсь, что из этого выйдет очень классный журналистский и интеграционный проект, потому как уже на стадии подготовки я узнал много нового о людях, которые живут и работают рядом с нами“, – добавил он.
Основой нового формата ETV+ послужила эстонская „Pealtnägija“. Это прослеживается и в оформлении студии, и в самой структуре передачи. Если с темами программы на ETV телезрителя знакомит Михкель Кярмас, то ведущей студии на ETV+ станет Ульяна Кузьмина.
„Я очень рада, что „Pealtnägija“ в этом году дойдет до русскоязычной аудитории. Выиграют от синергии двух редакций прежде всего телезрители“, – отметила Ульяна Кузьмина, по словам которой, запуску новой передачи предшествовал активный и содержательный обмен идеями. По заверениям ведущей, премьерный выпуск программы обещает быть одновременно серьезным и увлекательным. „Основной упор на оригинальных сюжетах, которые хорошо удались. В то же время, мы покажем зрителям и одну из жемчужин „Pealtnägija“, – пояснила она.
Каждый четверг „Очевидец“ будет знакомить зрителей как минимум с тремя объемными историями, часть из которых – оригинальные сюжеты ETV+, а часть – материалы авторов „Pealtnägija“. Костяк команды „Очевидца“ – это Ульяна Кузьмина, Артур Тооман и Ирина Каблукова. Авторы историй „Pealtnägija“ – Михкель Кярмас, Кристьян Пихл, Пийа Осула, Таави Эйлат и Маргит Килуметс.
Продюсер обеих программ Пирет Прийсаар видит в новом проекте большой потенциал: „Я считаю, что через истории, рассказанные нам журналистами, которые чаще общаются с эстонскими русскими и наоборот, есть возможность больше сблизить две общины. И в это определенно стоит инвестировать“.
Еженедельный „Очевидец“ телеканала ETV+ стартует в эфире в четверг, 9 января, в 20:30. Программа журналистских расследований канала ETV „Pealtnägija“ продолжит выходить на экраны по средам, в 20:05, начиная с 8 января.