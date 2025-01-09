В бункер, на сафари или в поход с хаски? Таллиннский гид рассказывает как нескучно провести зиму в Эстонии

„За свою долгую работу гидом я обратила внимание, что летом интерес к экскурсиям в Таллинне падает. Многие летят в отпуск в другие страны, остальные столичным приключениям предпочитают поездки по Эстонии.

Но все меняется в сезон холодов, и в эти сумрачные дни особенно приятно получать яркие эмоции. Если вы еще не в курсе, предлагаю несколько идей. В Горхолле, например, экскурсанты словно на машине времени переносятся в ту эпоху, когда в уникальном концертном зале с потрясающей акустикой опускалась стена-мембрана и начинался концерт. А в вестибюле многие вспоминают, как у елки получали подарок от Деда Мороза за рассказанное стихотворение.

В комплексе соседней Батарейной крепости можно услышать удивительные воспоминания бывших сидельцев и узнать, что существовавшая до 2003 года тюрьма с мрачной историей была открыта в некогда величественной морской крепости, построенной в начале 19-го века. А в модном квартале Ноблесснер, где гармонично сочетаются эффектно обновленные здания судостроительного завода и новые дома с квартирами и офисами, можно осмотреть также бункер, авиационные мастерские и цеха завода – до того, как в них появится очередное элитное жилье.

Ну а когда захочется волшебства и зимней сказки – вам, конечно, на Ратушную площадь. Когда рождественский рынок, где традиционно принято дегустировать глинтвейн, уже закрыт, можно отправиться на экскурсию в Ратушу. В здании, сохранившем фасад и внутреннее убранство начала 15-го века, я всегда встречаю гостей в средневековом костюме, чтобы не было и тени сомнения, что вы практически заседаете вместе с членами магистрата и принимаете решения, основываясь на чести, мудрости и правосудии. А у деревянных скамей 14-15-го веков уместно поговорить о коварстве женской красоты…

Любителям зимних забав – само собой, на каток в Старом городе, а еще успеть съехать на санках с горки Певческого поля и встать на лыжи в парке Нымме!