В бункер, на сафари или в поход с хаски? Таллиннский гид рассказывает как нескучно провести зиму в Эстонии
„C наступлением зимних холодов у многих из нас появляется единственное желание – дожить бы до весны. Спешу вас порадовать: зимой жизнь не только не останавливается, а наоборот – предоставляет интереснейшие возможности!“ - рассказывает опытный эстонский гид Оксана Яаксон журналу JANA Luxury.
„За свою долгую работу гидом я обратила внимание, что летом интерес к экскурсиям в Таллинне падает. Многие летят в отпуск в другие страны, остальные столичным приключениям предпочитают поездки по Эстонии.
Но все меняется в сезон холодов, и в эти сумрачные дни особенно приятно получать яркие эмоции. Если вы еще не в курсе, предлагаю несколько идей. В Горхолле, например, экскурсанты словно на машине времени переносятся в ту эпоху, когда в уникальном концертном зале с потрясающей акустикой опускалась стена-мембрана и начинался концерт. А в вестибюле многие вспоминают, как у елки получали подарок от Деда Мороза за рассказанное стихотворение.
В комплексе соседней Батарейной крепости можно услышать удивительные воспоминания бывших сидельцев и узнать, что существовавшая до 2003 года тюрьма с мрачной историей была открыта в некогда величественной морской крепости, построенной в начале 19-го века. А в модном квартале Ноблесснер, где гармонично сочетаются эффектно обновленные здания судостроительного завода и новые дома с квартирами и офисами, можно осмотреть также бункер, авиационные мастерские и цеха завода – до того, как в них появится очередное элитное жилье.
Ну а когда захочется волшебства и зимней сказки – вам, конечно, на Ратушную площадь. Когда рождественский рынок, где традиционно принято дегустировать глинтвейн, уже закрыт, можно отправиться на экскурсию в Ратушу. В здании, сохранившем фасад и внутреннее убранство начала 15-го века, я всегда встречаю гостей в средневековом костюме, чтобы не было и тени сомнения, что вы практически заседаете вместе с членами магистрата и принимаете решения, основываясь на чести, мудрости и правосудии. А у деревянных скамей 14-15-го веков уместно поговорить о коварстве женской красоты…
Любителям зимних забав – само собой, на каток в Старом городе, а еще успеть съехать на санках с горки Певческого поля и встать на лыжи в парке Нымме!
Но, конечно, зимой приятно делать вылазки и за пределы столицы. Скажем, полюбоваться замерзшими струями водопада Ягала, образующими ледяную стену. И не забыть пройти по своеобразному тоннелю за этой стеной и насладиться мерцанием сосулек!
А некоторые экстремальные личности, между прочим, отправляются на болото Виру встречать рассвет. Летом ведь на болота ездят все кому не лень, и там так много людей, что сложно ощутить единение с природой. Другое дело зимой! Да и солнце сейчас восходит позднее, соответственно, можно поспать на пару часов подольше и встретить рассвет выспавшимся!
Еще можно поехать на сафари. Да-да, на сафари – в парке дикой природы Toosikannu Puhkekeskus площадью в 928 гектаров можно весело прокатиться на ретро-автобусе или грузовике советского времени, понаблюдать за косулями, лосями, енотовидными собаками, зайцами, лисами и оленями. Или же отправиться в поход с сибирскими хаски в собачьей усадьбе Paasiku koertemõis: в сопровождении понравившейся вам собачки вы пройдете по лесным тропам, полям и проселочным дорогам, покормите альпак и пони. И, конечно, группы в соцсетях предлагают самые разные мастер-классы, кулинарные поединки, тематические вечеринки.
И это лишь немногое из того, чем можно порадовать себя в этот чудесный период. Зима дарит нам, пожалуй, даже больше открытий, чем лето. Словом, я точно знаю, что зима – это другая, при этом очень интересная жизнь. И только от тебя самого зависит, насколько увлекательно ее прожить. Главное, не забывать: не бывает плохой погоды, бывает неправильная одежда!“
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