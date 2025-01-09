Вся семья в сборе! Максим Галкин показал невероятное видео со своими детьми

На личной странице в соцсетях Галкин опубликовал видео с участием 11-летних Гарри и Лизы. Семейство сейчас отдыхает в горах и юморист показал, как дети играли в снежки.

„Let it snow“, – написал Максим.

До этого комик поделился видео, на котором он исполняет песню с дочерью Лизой.

На своей странице в Instagram Галкин выложил кадры, снятые в новогоднюю ночь в ресторане, где он пел, а Лиза была рядом. Девочка нежно обнимала отца и с радостью слушала, как он поет.

На видео также появилась Алла Пугачева, которая снимала происходящее на телефон. Поклонники были в восторге от этого импровизированного момента и оставили множество положительных комментариев.

Новый 2025-ый год

Новый 2025-ый год Максим Галкин и Алла Пугачева встретили в ресторане, откуда Галкин выложил видео, на котором они танцуют под хит Андрея Губина и Валерия Меладзе. Алла Борисовна, несмотря на слухи о ее здоровье, выглядела бодрой и полна энергии. В кадре она обнимала мужа, и оба наслаждались праздничной атмосферой, окруженные роскошной елкой. Пугачева была одета в эффектный черный костюм с накидкой и шляпкой с вуалью. Подробнее об этом событии можно прочитать по ссылке:

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