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10.01.2025, 10:00

ТОП-6 причин, почему поезд Таллинн-Рига-Вильнюс — не то, чего мы ждали

 
Поезд Таллинн-Рига-Вильнюс
Поезд Таллинн-Рига-Вильнюс
ФОТО: Oskar Kelk | Delfi Meedia

Новый пассажирский железнодорожный маршрут Таллинн-Тарту-Рига-Вильнюс, стартовавшиий 6 января, хотя и подается как значительный шаг в транспортном сообщении Балтии, вызывает серьезные вопросы о своей практичности и удобстве для пассажиров, пишет GLOSS.ee.

Несмотря на анонсы о „синхронизации расписаний“, пассажирам придется делать целых две пересадки — в Валга и Риге. Такой формат значительно снижает удобство поездки, ведь каждая пересадка — это потеря времени, неудобства с багажом и дополнительный стресс для путешественников. Для современных транспортных решений это выглядит устаревшим.

Время в пути

Поездка из Таллинна в Вильнюс займет почти 11 часов, что делает железнодорожное сообщение неконкурентоспособным по сравнению с автобусами (около 8 часов) или авиаперелетами (примерно 1 час). Это непозволительно долго для региона с такими небольшими расстояниями.

Высокая стоимость

Билет на поезд из Таллинна в Вильнюс обойдется примерно в 50 евро, в то время как автобусные перевозчики предлагают билеты в диапазоне 20-30 евро, железнодорожный транспорт выглядит заведомо менее выгодным.

Разрозненные операторы и отсутствие единого билета

Пассажирам придется покупать билеты у каждого оператора (Elron, Vivi, LTG Link) отдельно, что создаёт дополнительные сложности и может вызвать путаницу при пересадках. Единая билетная система или хотя бы централизованный процесс покупки билетов через одну платформу значительно упростили бы процесс для пассажиров.

Смотрите список полностью на GLOSS.ee.

Как писал ранее Delfi, с 6 января графики движения пассажирских поездов в Эстонии, Латвии и Литве унифицированы, чтобы обеспечить возможность путешествий между столицами трех стран на поездах.

На маршруте Таллинн – Тарту – Рига – Вильнюс с двумя пересадками на участке Таллинн – Валга пассажиров будут обслуживать эстонский оператор пассажирских поездов Elron, от Валга до Риги латвийский оператор пассажирских поездов Vivi и на участке Рига – Вильнюс литовский оператор пассажирских поездов LTG Link.

В случае поездки, проходящей через несколько стран, билеты необходимо приобретать отдельно у каждого оператора пассажирского поезда. В зависимости от оператора билеты можно приобрести онлайн, в приложении, в билетном автомате или у кондуктора в поезде.

  • Билеты на маршрут Таллинн - Тарту - Валга можно приобрести через систему Elron (максимум за 14 дней) или на месте в поезде. Пронумерованы и гарантируют сидячее место только места в первом классе.

  • Билеты на маршрут Валга-Рига можно приобрести через систему Vivi (максимум за 10 дней), с помощью приложения Vivi или на месте в поезде. Пронумерованных мест в поезде нет.

  • Билеты на маршрут Рига-Вильнюс можно приобрести через систему LTG Link (максимально за 30 дней), с помощью приложения LTG Link или в поезде на месте. Все места в поезде пронумерованы, есть возможность приобрести билет в первом классе.

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