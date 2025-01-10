ТОП-6 причин, почему поезд Таллинн-Рига-Вильнюс — не то, чего мы ждали

Несмотря на анонсы о „синхронизации расписаний“, пассажирам придется делать целых две пересадки — в Валга и Риге. Такой формат значительно снижает удобство поездки, ведь каждая пересадка — это потеря времени, неудобства с багажом и дополнительный стресс для путешественников. Для современных транспортных решений это выглядит устаревшим.

Время в пути

Поездка из Таллинна в Вильнюс займет почти 11 часов, что делает железнодорожное сообщение неконкурентоспособным по сравнению с автобусами (около 8 часов) или авиаперелетами (примерно 1 час). Это непозволительно долго для региона с такими небольшими расстояниями.

Высокая стоимость

Билет на поезд из Таллинна в Вильнюс обойдется примерно в 50 евро, в то время как автобусные перевозчики предлагают билеты в диапазоне 20-30 евро, железнодорожный транспорт выглядит заведомо менее выгодным.

Разрозненные операторы и отсутствие единого билета

Пассажирам придется покупать билеты у каждого оператора (Elron, Vivi, LTG Link) отдельно, что создаёт дополнительные сложности и может вызвать путаницу при пересадках. Единая билетная система или хотя бы централизованный процесс покупки билетов через одну платформу значительно упростили бы процесс для пассажиров.

Как писал ранее Delfi, с 6 января графики движения пассажирских поездов в Эстонии, Латвии и Литве унифицированы, чтобы обеспечить возможность путешествий между столицами трех стран на поездах.

На маршруте Таллинн – Тарту – Рига – Вильнюс с двумя пересадками на участке Таллинн – Валга пассажиров будут обслуживать эстонский оператор пассажирских поездов Elron, от Валга до Риги латвийский оператор пассажирских поездов Vivi и на участке Рига – Вильнюс литовский оператор пассажирских поездов LTG Link.

В случае поездки, проходящей через несколько стран, билеты необходимо приобретать отдельно у каждого оператора пассажирского поезда. В зависимости от оператора билеты можно приобрести онлайн, в приложении, в билетном автомате или у кондуктора в поезде.

Билеты на маршрут Таллинн - Тарту - Валга можно приобрести через систему Elron (максимум за 14 дней) или на месте в поезде. Пронумерованы и гарантируют сидячее место только места в первом классе.

Билеты на маршрут Валга-Рига можно приобрести через систему Vivi (максимум за 10 дней), с помощью приложения Vivi или на месте в поезде. Пронумерованных мест в поезде нет.

Билеты на маршрут Рига-Вильнюс можно приобрести через систему LTG Link (максимально за 30 дней), с помощью приложения LTG Link или в поезде на месте. Все места в поезде пронумерованы, есть возможность приобрести билет в первом классе.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить