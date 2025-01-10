Томми Кэш после встречи со всемирно известным тиктокером: „Мы выиграем Евровидение!“

Track Star стал известен благодаря роликам, в которых обычных прохожих проверяли на знание музыки в формате викторины. Джек Койн ставит людям музыку разных жанров и просит угадать, о каком артисте идет речь. Видео Койна стали настолько популярными, что в его викторине теперь хотят участвовать знаменитости, блогеры и политики.

Например, в его роликах появлялись Эд Ширан, Нелли Фуртадо, фронтмен Imagine Dragons Дэн Рейнольдс и Charli XCX. Прошлой осенью участие в видео Track Star стало частью кампании кандидата в президенты Камалы Харрис. Самое популярное видео Track Star собрало более 15 миллионов просмотров.

Теперь очередь дошла до Томми Кэша. Прежде чем Джек Койн начал проверять знания Кэша, он задал ему несколько вопросов о нем самом и об Эстонии.

На вопрос „Какую музыку слушают эстонцы?“ Кэш уверенно ответил: „Меня“. „Сейчас я на первом месте в чартах“, — отметил он, ссылаясь на то, что его трек Espresso Macchiato несколько недель занимал первое место в Spotify Top-50. На данный момент фаворит Eesti Laul опустился на 13-е место в местном чарте.

Из видео становится ясно, что Кэш уверен в своей победе на Eesti Laul. „Знаете, мы едем на Евровидение. Я просто обязан туда попасть, но мы уже почти там“, — заявил он. На это Койн заметил, что может спокойно поехать с Кэшем в Швейцарию. „Договорились, давай выиграем Евровидение! Вы услышали это здесь первыми“, — добавил Кэш.

На момент публикации статьи упомянутое видео собрало в TikTok более 450 тысяч просмотров. Поскольку ролики Track Star популярны также в Instagram Reels, можно предположить, что на этой платформе оно достигнет еще нескольких сотен тысяч зрителей.

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