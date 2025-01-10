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10.01.2025, 12:00

В новом году на новую должность! Президент Тоомас Хендрик Ильвес снова будет работать в Эстонии

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Kroonika
Тоомас Хендрик Ильвес
Тоомас Хендрик Ильвес
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Президент Тоомас Хендрик Ильвес (71) скоро займет новую должность в качестве приглашенного профессора в Тартуском университете.

Тартуский университет предлагает интересные микро-степени, одна из которых привлекла особое внимание. В частности, Институт политических исследований Юхана Шютте предлагает программу микро-степени „Глобальная политика и деятельность по оказанию влияния“ с интересным преподавательским составом.

Помимо доцента кафедры коммуникационных исследований Института социальных наук Тартуского университета Стена Ханссона лекции по программе микро-степени будет в качестве приглашенного профессора читать и президент Тоомас Хендрик Ильвес. Ильвес отвечает за один из предметов, преподаваемых в рамках микро-степени.

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