В новом году на новую должность! Президент Тоомас Хендрик Ильвес снова будет работать в Эстонии

Тартуский университет предлагает интересные микро-степени, одна из которых привлекла особое внимание. В частности, Институт политических исследований Юхана Шютте предлагает программу микро-степени „Глобальная политика и деятельность по оказанию влияния“ с интересным преподавательским составом.

Помимо доцента кафедры коммуникационных исследований Института социальных наук Тартуского университета Стена Ханссона лекции по программе микро-степени будет в качестве приглашенного профессора читать и президент Тоомас Хендрик Ильвес. Ильвес отвечает за один из предметов, преподаваемых в рамках микро-степени.