10.01.2025, 12:00
В новом году на новую должность! Президент Тоомас Хендрик Ильвес снова будет работать в Эстонии(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
Президент Тоомас Хендрик Ильвес (71) скоро займет новую должность в качестве приглашенного профессора в Тартуском университете.
Тартуский университет предлагает интересные микро-степени, одна из которых привлекла особое внимание. В частности, Институт политических исследований Юхана Шютте предлагает программу микро-степени „Глобальная политика и деятельность по оказанию влияния“ с интересным преподавательским составом.
Уже подписаны?