Рейтинг стоимости жизни: оказывается, жить в Таллинне дороже, чем в Москве, Риме, Барселоне и даже Токио!

В индексе 2025 года столица Эстонии занимает 138-е место с индексом стоимости жизни 52,7 (Нью-Йорк имеет индекс 100, и остальные города в рейтинге сравниваются с ним). В индекс входят 327 городов по всему миру.

Согласно индексу, составленному на основе полученных в ходе краудсорсинга данных, по сравнению с Таллинном дешевле жить в Абу-Даби (индекс стоимости жизни 52,6), Токио (51), Риме (51), Барселоне (50,6) или столице Тайваня Тайбэе (47,8).

Среди более крупных городов, занявших места ниже Таллинна, также Мадрид (48,9), Прага (46,1), Лиссабон (46,1), Братислава (45,3), Варшава (42,7) и Шанхай (39,3).

Рига, столица Латвии, занимает 163-е место с индексом стоимости жизни 45,5, а столица Литвы, Вильнюс, - 165-е с индексом 45,2, что также ниже стоимости жизни в Таллинне.

Примечательно, что индекс жизни ниже, чем в Таллинне, даже в Москве (30,8), занимающей 250 место в рейтинге.

Самыми дорогими городами мира по версии Numbeo являются швейцарские города Цюрих (103,8), Лозанна (100,9) и Женева (100,7). Нью-Йорк занимает четвертое место (100), за ним следуют Базель (98) и Берн (95), оба опять же в Швейцарии. Сан-Франциско занимает седьмое место, Гонолулу - восьмое, Рейкьявик - девятое, а завершает первую десятку Бостон.

Самый недорогой город для жизни - индийский Коимбатур, занимающий 327-е место. В нижней половине рейтинга находятся различные города Индии и Бангладеша.

В позапрошлом году рейтинг возглавляли Сингапур и - как и в этом году - Цюрих.

Индекс стоимости жизни показывает относительные цены на потребительские товары, такие как продукты питания, рестораны, транспорт и коммунальные услуги. В него не входят расходы на жилье, такие как аренда или ипотека. Индекс арендной платы указан отдельно.