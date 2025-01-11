Пошипим? Зоолог Алексей Туровский рассказал о символе наступившего года

Прежде чем обратиться к значению образа змеи, стоит вспомнить историю происхождения восточного календаря.

Алексей Туровский отмечает, что традиция называть календарь китайским – не совсем корректна. Корни системы уходят гораздо глубже, распространяясь на территории всей Восточной Азии, включая Лаос, Таиланд, Камбоджу и Вьетнам.

Происхождение календаря

„12‑летний животный цикл распространен не только у китайцев, но и у корейцев и у других народов Дальнего Востока и Восточной и Юго-восточной Азии. Везде он начинается с года Мыши“, – говорит специалист.

По словам Алексея Туровского, в основе календаря лежит система двенадцати животных, или Ши эр шэн-сяо шэнь, связанная с древним мифом о двенадцати дочерях царя Таиланда. Каждая из дочерей владела своим животным, которое символизировало определенный год и помогало поддерживать равновесие энергий инь и ян в мире.

„Двенадцать – это сакральное число, встречающееся в культурах по всему миру: двенадцать олимпийских богов, двенадцать сыновей Иакова, двенадцать апостолов. В системе восточного календаря каждое животное символизирует год и участвует в уравновешивании потоков энергии инь и ян, – поясняет зоолог. – Мир развивается благодаря двуполярным силам – такие представления встречаются не только в восточной мифологии, но и, в частности, в древней иранской, а также греческой“.

Змея в мифах и культурах