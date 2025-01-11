Пошипим? Зоолог Алексей Туровский рассказал о символе наступившего года
Согласно восточному календарю, 2025‑й – год Деревянной Зеленой 3меи. Он наступит 29 января 2025 года и завершится 16 февраля 2026‑го, когда Змею сменит Красная Огненная Лошадь. Змея – образ неоднозначный, ее опасаются и почитают, считают символом мудрости и одновременно – хитрости и коварства. „МК-Эстония“ побеседовала с известным зоологом Алексеем Туровским, который рассказал все о нраве рептилии и о том, за какие качества ее так уважают на Востоке.
Прежде чем обратиться к значению образа змеи, стоит вспомнить историю происхождения восточного календаря.
Алексей Туровский отмечает, что традиция называть календарь китайским – не совсем корректна. Корни системы уходят гораздо глубже, распространяясь на территории всей Восточной Азии, включая Лаос, Таиланд, Камбоджу и Вьетнам.
Происхождение календаря
„12‑летний животный цикл распространен не только у китайцев, но и у корейцев и у других народов Дальнего Востока и Восточной и Юго-восточной Азии. Везде он начинается с года Мыши“, – говорит специалист.
По словам Алексея Туровского, в основе календаря лежит система двенадцати животных, или Ши эр шэн-сяо шэнь, связанная с древним мифом о двенадцати дочерях царя Таиланда. Каждая из дочерей владела своим животным, которое символизировало определенный год и помогало поддерживать равновесие энергий инь и ян в мире.
„Двенадцать – это сакральное число, встречающееся в культурах по всему миру: двенадцать олимпийских богов, двенадцать сыновей Иакова, двенадцать апостолов. В системе восточного календаря каждое животное символизирует год и участвует в уравновешивании потоков энергии инь и ян, – поясняет зоолог. – Мир развивается благодаря двуполярным силам – такие представления встречаются не только в восточной мифологии, но и, в частности, в древней иранской, а также греческой“.
Змея в мифах и культурах
„Миф о двенадцати дочерях великого царя – очень древний, поэтому существуют его многочисленные вариации, – рассказывает Алексей Туровский. – У каждой дочери было своё животное или, по другой версии мифа, кукла в форме животного. Согласно мифу, во время вознесения царя один из соседей, по разным версиям – лаосцев, кхмеров или вьетов – выпустил стрелу, которая отшибла царю голову. Дальше сюжет разделяется: в одном варианте голове не дали упасть на землю, иначе наступил бы конец света, и дочери удерживали её, а животные помогали. В другом варианте голова упала, но дочери выкупили ее, и с тех пор каждая по году охраняет голову отца, и их также поддерживают в этом животные. В том числе – и Змея. В этом мифе, как и в восточной традиции в целом, нет ничего негативного в образе змеи. Наоборот, змея – одна из помощников человека“.
На Востоке змея всегда считалась не просто животным, а существом, обладающим мощной духовной и магической энергией. Как рассказывает Алексей Туровский, в индуизме, например, змеи – это народ нагов, обладающих волшебными силами.
Наги и нагайны – мужчины и женщины-змеи – играют важную роль в мифологии. Они, как правило, ассоциируются с кобрами и считаются смертельно опасными, а женщины-нагайны еще и „неодолимо и неотразимо прекрасными“, описывает их зоолог.
„Великий тысячеголовый царь нагов Шеша охранял Будду Гаутаму, создавая зонтик из своих капюшонов, пока Будда тысячу лет медитировал. В других мифах змеи активно участвовали в создании мира. Например, Васуки, один из самых известных царей змей, сыграл ключевую роль в мифе о пахтании океана, который встречается в индуизме и отражает идею сотворения“, – говорит Алексей Туровский.
По его словам, мифы о первичном океане встречаются и в Библии. В начале Книги Бытия говорится, что Дух Божий носился над водами.
„С научной точки зрения, с этим не поспоришь – жизнь зародилась в океане“, – отмечает Туровский.
У северных народов Евразии существует интересный миф о происхождении форм земной поверхности. Этот миф распространён практически по всему северу Евразии – от саамов до чукчей, включая ненцев и коряков. Согласно мифу, рельеф Земли был создан благодаря совместной работе двух существ: великого змея-полоза по имени Дьябдар и его напарника, мамонта по имени Сели.
Мамонт Сели, используя свои мощные ноги и бивни, рыхлил землю, создавая холмы, горы и ущелья. Следом за ним полз змей Дьябдар, прокладывая русла рек и наполняя их водой. Так, согласно мифу, возникли реки Лена, Индигирка и другие водные артерии региона.
В каждом мифе о животных лежит какой‑то зоологический факт. „Например, яд змеи может убить, а может и исцелить. Исконное мифологическое представление – similia simulibus curatur – подобное лечится подобным. Кстати, гомеопатия непосредственно пользуется именно этим лозунгом“, – подчеркивает Алексей Туровский.
Неслучайно, по его словам, в Древней Греции змеи были связаны с Асклепием, богом врачевания.
„На острове Эпидавр, где находился храм Асклепия, змеи – главным образом гадюки – жили в изобилии, и никто не возражал, а даже наоборот, все были очень этим довольны“, – рассказывает зоолог.
Символ возрождения
Алексей Туровский отмечает ещё одно важное обстоятельство. Змея, помимо всего прочего, мифологически связана с идеей обновления и возвращения к жизни. Во многих культурах существует представление о том, что змеи якобы „умирают“ в холодное время года или в засушливые периоды.
Во время таких периодов они погружаются в состояние анабиоза, становясь твёрдыми и совершенно неподвижными. Но с приходом весны, когда тёплый воздух сменяет холод, начинаются дожди и оживает природа, змеи тоже пробуждаются. Они сбрасывают свою старую кожную оболочку, что символизирует обновление.
Рост змей, как и ящериц, возможен только при регулярной смене верхнего слоя кожи. После линьки их новая оболочка эластична и позволяет телу увеличиваться в размере. Такой процесс продолжается в течение полутора-двух месяцев, после чего кожа становится твёрдой, сухой и утрачивает способность растягиваться.
Змеиная мудрость
„Все, кто умеет так ловко прятаться, конечно, умные! – восклицает Алексей Туровский. – К тому же, очень многие змеи – ночные охотники. Змеи ориентируются с помощью осязания, зрение у них неплохое только в период, когда они полиняли недавно“.
Полинявшая змея видит прекрасно, но главным образом – движение.
„Колебания воздуха, воды, поверхности тела они чувствуют очень неплохо своим расщепленным языком, которым змея „ощупывает“ мир перед собой. Она собирает молекулы пахучих веществ из воздуха, из воды, с воды, с поверхности“, – рассказывает зоолог.
Змея как коварство
По словам Туровского, змея – первый зооморфный символ Христа. Но почему тогда в райском саду искуситель – именно змей? „На древнеарамейском слово „нааз“ означает „змея“, – объясняет Алексей Туровский. И это же слово в прямом переводе означает „сторож“. Христос ведь Назарянин – он родом из Назарета. А Назарет – это город-стражей, защитников. В Древнем Египте кобра на короне фараонов также символизировала защиту“.
Христианство с его концепцией дьявола существенно подорвало репутацию змеи, сделав её символом зла и искушения. Эта трансформация восприятия связана, прежде всего, с трудами апостола Павла, который заложил текстологическую основу для современного христианства.
„Этот „сторож“ – так сказать, лицо официальное, сидит на дереве, обращается к Еве и говорит: „Пожалуйста, возьми яблочко, можно“. Вот ведь в чём подлость сатаны“, – поясняет Туровский.
Ее стихия
Как отмечает зоолог, змея издавна ассоциировалась с водой, что объясняется несколькими причинами. Во-первых, её движение напоминает волны, а во‑вторых, многие виды змей обитают вблизи воды или непосредственно в воде.
„Все змеи плавают, и плавают очень хорошо. Огромное семейство – почти 1600 видов – ужи, полозы, кобры… Прекрасно плавают гадюки. Великолепно плавают и удавы, и питоны, и анаконды“, – отмечает зоолог.
Спокойствие, только спокойствие
Как объясняет Алексей Туровский, змеи, вопреки всеобщему мнению, – не самые скоростные животные. Их скорость на горизонтальной поверхности редко превышает 12–15 км/ч.
„На горизонтальной поверхности самые быстрые из змей – мамбы. Но если мамба движется под уклон, то скорость может превышать и двадцать километров в час. Для животных – это скорость смехотворная, особенно для обезьян, – говорит зоолог. – У мартышек Старого Света, обширного семейства обезьян, насчитывающего более ста видов, есть универсальный звуковой сигнал, обозначающий опасность змеи. Этот звук также служит призывом к другим членам стаи. Он звучит как повторяющееся „чичи-чичи-чич“, что можно перевести как „смотрите, змея!“ или „сюда, осторожно!“ – сигнал одновременно указывает на опасность и зовёт стаю к месту, где была замечена змея. Змея для обезьяны опасна только в том случае, если обезьяна ее не видит“.
Алексей Туровский добавляет: „Змеи не способны долго преследовать добычу, зато у них хватает терпения караулить жертву, сидя в засаде. Такой выдержке можно позавидовать“.
Осторожная, хитрая и молниеносная
Змеи полагаются на маскировку, скрытность и элемент неожиданности. Как отмечает Алексей Туровский, ядовитые особи – такие как мамбы, кобры и древесные змеи – обладают высокой скоростью реакции и способны стремительно наносить укусы.
Например, африканская древесная змея бумсланг выделяется своими „огромными прекрасными глазами“ с хорошей подвижностью, что позволяет ей точно нацеливаться на добычу.
Для успешной охоты змеи развили уникальные узоры на коже, позволяющие идеально сливаться с окружающей средой.
„Перелинявшая змея, блестящая и яркая, выглядит особенно эффектно. Линька, кстати, является общей чертой змей и ящериц – представителей одного из самых молодых эволюционных отрядов. Ведь змеи как вид появились в конце мелового периода, незадолго до начала кайнозойской эры, в эпоху, когда ещё господствовали динозавры“, – рассказывает зоолог.
„Змеи и хитрость – это связь совершенно неизбежная в мифическом представлении, – говорит Туровский. – Все змеи – хищники, у них нет другой возможности овладеть добычей. Змеи способны совершать очень быстрое движение, выбрасывая переднюю часть тела вперед для укуса – это сотые доли секунды“.
По его словам, высшие змеи – такие как гадюки и ямкоголовые змеи (включая гремучих) – обладают уникальной системой введения яда. Их ядовитые зубы, расположенные на передней части верхней челюсти, в спокойном состоянии сложены назад, но при раскрытии пасти выпрямляются благодаря специальным мышцам.
„Это позволяет змее впрыскивать яд во мгновение ока“, – отмечает Туровский.
Гадюки способны наносить укусы, выделяя большое количество яда за счёт длинной бороздки в ядовитых клыках, из которой яд мгновенно поступает в тело жертвы широкой лентой. И это свойство делает гадюк особенно опасными.
Гремучая змея действует молниеносно: после укуса она сразу же отступает и прячется, оставляя яд делать своё дело.
Кобра за один укус выделяет сравнительно мало яда, зато она может кусать свою жертву многократно, словно „жуя“, чтобы впрыснуть достаточную дозу.
Некоторые из крупнейших африканских гадюк – таких как шумящая и габонская гадюки – поражают не только своим внушительным размером, но и длиной ядовитых клыков, достигающих пяти сантиметров.
„Эти массивные охотники крадутся к своей жертве с невероятной осторожностью, чтобы нанести удар, от которого практически невозможно спастись“, – признает зоолог.
Последнее предупреждение
„Змеи всегда стараются, как и все нормальные животные, избежать конфликта, демонстрируя свой опасный вид, – говорит Алексей Туровский. – Пример тому – знаменитая угрожающая поза кобры. Это предупреждающее поведение: „Смотри, я – кобра, я здесь на месте, я наглядно тебе показываю свои свойства, свою сущность“. А индийская кобра при этом еще распахивает пасть, которая и так розовая, а тут становится совсем красной“.
Кобра, по словам зоолога, делает выпады, но не пытается дотянуться до противника. Это – исключительно угрожающее движение: „Оставь меня в покое“, – как бы говорит она.
„Многие змеи резко выдыхают воздух – шипят, некоторые начинают шевелить своими кольцами, чтобы произвести страшный шуршащий звук. У гремучих змей после каждой линьки остается роговое колечко на кончике хвоста – настоящая погремушка, говорит Алексей Туровский.
Насколько опасен яд?
„Самые сильные яды – у морских змей, – говорит Туровский. – Для них самая быстрая добыча – мелкие рыбы. Рыбы – очень быстрые, и ни одна змея не способна плавать так быстро, как плавают рыбки. Значит, надо к ним подкрадываться, поджидать, потом – бросок, соответственно, змея кусает рыбку, а рыбка – ещё и скользкая. Поэтому яд действует очень быстро“.
Морские змеи обитают вдоль всего южного побережья Азии и в Австралии, их ареал – Индонезия, Таиланд, воды между Индийским и Тихим океаном.
Раньше в наших серпентариях добывали яд гюрзы и кобры.
„Гюрзу очень удобно доить – это очень большая гадюка. У нее большие ядовитые железы, и она впрыскивает сразу очень много яда. Ее яд – в 2,7 раза сильнее по своему действию, чем яд нашей обычной европейской гадюки“, – отмечает зоолог.
Известно более 3000 видов змей, и это число продолжает расти благодаря развитию современной науки.
Методы генетических исследований, в частности – определение последовательности фрагментов ДНК – позволяют не только классифицировать новые виды, но и глубже понять эволюцию этих интересных существ.
Как в нашем зоопарке…
Зоолог Алексей Туровский рассказал, что в коллекции Tаллиннского зоопарка относительно немного видов змей. „У нас есть несколько разновидностей полозов, симпатичные удавы и питоны. Особой гордостью является наш тигровый питон – огромный и невероятно красивый. Он поселился в новом тропическом доме, созданном для животных и растений влажных лесов, преимущественно с острова Борнео“, – отмечает зоолог.
Алексей Туровский говорит, что Тропический дом в зоопарке стал настоящим оазисом для представителей экзотической фауны. Например, там живут пальчиковые выдры, у которых уже родились два поколения малышей.
„Эти веселые, шаловливые создания радуют и посетителей, и сотрудников. Два раза приносили потомство бинтуронги – крупные представители семейства виверровых, родственники мангустов и пальмовых куниц“, – рассказывает зоолог. В этом же доме обитают древесный питон и древесный удав зелёного окраса – в цвет наступающего года, а также несколько видов полозов.
„Раньше, когда зоологический парк находился в Кадриорге, у нас была большая коллекция змей, включая ядовитых. Среди них были виды, известные своими гигантскими клыками. Однажды новорожденная гадюка укусила мою коллегу, и та долго после этого лежала в больнице. При том, что родители этой гадючки были спокойны и обожали лежать на теплых руках этой сотрудницы“, – рассказывает Алексей Туровский.