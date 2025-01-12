По следам прошлого года: чем запомнился 2024‑й известным людям нашей страны?
Новый год наступил, и многие подвели итоги и оценили ушедший период. Для жителей Эстонии 2024 год оказался действительно напряжённым в глобальном контексте: экономический кризис в стране, рост цен и продолжающиеся конфликты на международной арене. Вряд ли это могло не отразиться на нашем эмоциональном состоянии и психическом здоровье. Тем не менее в том году также происходило немало приятных и тёплых событий, которые помогали всем нам сохранять оптимизм. Известные люди нашей страны рассказали „МК-Эстонии“, какие радостные и печальные моменты запомнились им в ушедшем високосном году.
премьер-министр Эстонии
Ситуация в Украине, безусловно, стала центральной темой для Эстонии в 2024 году и затронула всю Европу. Поддержка Украины и методы сдерживания агрессии остаются на повестке дня. Я не вижу в этом позитивного аспекта – скорее, это вызывает серьезную озабоченность. Тем не менее, эта проблема продолжает оставаться основным трендом. В предстоящие годы мы неизбежно будем с ней сталкиваться и искать решения.
Второй важный аспект касается экономической ситуации. На протяжении девяти кварталов наша экономика показывала отрицательную динамику, что создало определенные трудности. Однако на сегодняшний день наблюдаются признаки улучшения.
Экономика начинает расти, и это значимо для всей Европы, особенно – для Эстонии, где даже небольшой спад создает ощущение экономического неблагополучия. Эстонская экономика серьезно пострадала от войны в Украине и рецессии на основных рынках в странах Скандинавии.
Говоря об экономике этого года, стоит упомянуть и тот самый „фестиваль налогов“, который прокатился практически по всей стране, от Сетомаа до Сааремаа, когда у каждого региона была как минимум одна налоговая инициатива, а то и две. Этот период завершается, и теперь до 2027 года установлен налоговый мир, что, безусловно, крайне важно для бизнеса и придает уверенность людям.
Если взглянуть шире, то было и много позитивных событий. В частности – назначение эстонки Каи Каллас на пост верховного председателя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Теперь у нас есть представитель в тех кругах, куда раньше мы не имели доступа.
Да и Тарту достойно провел год в статусе культурной столицы Европы, что стало значимым достижением. А совсем недавно Энели Ефимова завоевала медаль на чемпионате Европы.
министр образования Эстонии
Лучшим событием прошлого года лично для меня было то, что мой сын окончил 9‑й класс и поступил в гимназию. Я рада, что у моего ребенка все хорошо. Когда у сына все прекрасно, то и я счастлива как мать.
Если говорить о неприятных событиях, то одно из таких в 2024 году – это забастовка учителей. Поэтому у меня в памяти отложилось, что не удалось договориться с партнерами по коалиции. Я не смогла их убедить, что нужно все сделать для того, чтобы учителя не бастовали и могли спокойно работать. Поэтому все вышло, как вышло.
Пока эта проблема решилась временно благодаря тому, что два партнера по коалиции (социал-демократы и Eesti 200) все‑таки смогли найти деньги и договориться между собой. Безусловно, данное решение вызвало значительное недовольство со стороны реформистов, которые упрекали нас в том, что мы его приняли без их участия. Но это был единственный вариант как‑то договориться с учителями. Поэтому для меня это – отрицательные эмоции и опыт прошлого года.
Надо учитывать, что сейчас мы живем в непростое время – это и экономический кризис, и война. Поэтому мы должны каждый день пытаться найти какие‑то позитивные моменты и замечать, что жизнь движется все же в лучшую сторону. Негатив и так висит вокруг нас.
Важно сейчас уделять внимание своим близким: семье, детям, родителям, друзьям. Важно общаться с ними.
Евгений Осиновский,
мэр Таллинна
Хорошим событием 2024 года можно считать то, что в апреле в Таллинне сменилась власть, что позволило начать решать наболевшие проблемы и реализовать ряд позитивных изменений в городе.
Плохой момент прошлого года – это затянувшийся спад экономики, который негативно отражается на кошельке наших жителей и заставляет правительство повышать налоги. Надеюсь, что 2025 год будет более стабильным и предсказуемым, а нашему обществу хватит мудрости сохранить внутреннее согласие и сообща строить свою любимую Эстонию!
Лаури Ляэнеметс,
министр внутренних дел Эстонии
Одним из самых значимых событий года стало продолжение быстрого роста минимальной зарплаты. Недавно правительство подтвердило согласованную между работодателями и профсоюзами минималку на следующий год в размере 886 евро, что означает увеличение на 8%. Я выражаю благодарность всем, кто участвовал в этих переговорах, за сохранение такого темпа роста. Это – особенно важно, так как повышение минимальной зарплаты способствует снижению социального неравенства и разрыва в доходах трудящихся. Кроме того, это – вопрос человеческого достоинства, показывающий, что любой труд должен получать достойное вознаграждение.
Негативным событием стало обсуждение лишения права голоса неграждан Эстонии. Ситуация с правом голоса вызвала большое недовольство. Позиция социал-демократов по вопросу избирательного права осталась неизменной: мы считаем, что отнимающие у людей право участия в местной жизни из-за их гражданства изменения в Конституции перед выборами не являются лучшим решением. Но, тем не менее, если бы социал-демократы не участвовали в этом процессе, 60 000 владельцев „серых паспортов“, единственной страной проживания которых является Эстония, также потеряли бы свое право голоса.
Я неоднократно спрашивал инициаторов этих изменений о том, кто и как будет устранять последствия, каким образом это скажется на нашей внутренней безопасности и интеграционных процессах. К сожалению, ответов от представителей правящих партий так и не поступило.
В наступившем году я желаю нам всем иметь больше взаимопонимания и мирных дискуссий по вопросам, способствующим развитию Эстонии!
Катри Райк,
мэр Нарвы
2024 год поразил своей красотой летом и осенью. Эстония, с ее живописной природой и отличной погодой, сделала этот период незабываемым. Это действительно приятно.
А теперь о негативе. В Нарве на протяжении полутора месяцев царила политическая неразбериха, которую по-русски можно назвать полным политическим бардаком. К сожалению, это только усилило недоверие местных жителей к органам власти. Люди стали терять уверенность в завтрашнем дне, и это – очень печально.
Каждый Новый год мы надеемся на лучшее, мечтая, чтобы следующий год принес больше радости и легкости. Тем не менее обычно мы соглашаемся, что прошедший год был полон испытаний.
Я хочу пожелать всем жителям Эстонии стойкости в преодолении трудностей и постоянного источника радости в жизни, чтобы всегда оставаться счастливыми и оптимистичными.
Яан Тоотс,
депутат горсобрания Нарвы
Мне запомнились два самых лучших события в 2024 году. Первое – мой младший ребенок пошел в первый класс в Тарту. Это – действительно значимое событие для каждого отца.
Если говорить в контексте Нарвы, то я очень рад, что именно в Нарве в июне прошел парад в честь Дня победы, в котором принял участие и президент Алар Карис. И 9 мая у нас тоже прошел большой концерт, также с участием президента. Вот это, конечно, – самые яркие воспоминания от 2024 года.
Могу отметить и то, что в прошлом году мы получили много инвестиций от Евросоюза и Фонда справедливого перехода на различные проекты. На больницу – 40 миллионов евро, на школу – 14,5 миллиона евро, а также – деньги на строительство новой гостиницы, так что город будет выглядеть еще лучше.
Что касается негативных моментов, то самым плохим событием было закрытие государственной границы. Это принесло всем очень много горя. Многие люди ходили в РФ к родителям и друзьям, и даже в связи с бизнесом. Сейчас это очень проблематично, как и то, что в Нарву не могут приехать туристы.
Посещаемость ресторанов, гостиниц и магазинов у нас в городе снизилась на 24–25%. Это большой упадок. Соответственно – и очень серьезный удар по бизнесу. Вот это и есть самый грустный момент в этом году для меня.
В наступившем 2025 году я хочу пожелать, чтобы наше правительство стало принимать нормальные решения, чтобы больше не появилось каких‑то новых тарифов и налогов.
Если честно, то я очень боюсь наступившего года – как наши люди вообще выйдут из этой ситуации? Одним словом, я желаю, чтобы правительство начало думать о населении.
Михаил Кылварт,
председатель Центристкой партии, бывший мэр Таллинна
Прошлый год оказался исключительным, и подводить его итоги сложно из-за множества негативных событий в обществе и политике.
Одним из основных негативных моментов стало управление городом Таллинном, в частности смена власти. Не сам факт смены, а ее последствия.
Центристы проводили в Таллинне экономическую политику, направленную на поддержку населения, – в отличие от действий правительства, которое вгоняет людей в бедность.
Мы внедрили ряд пособий – таких как ранцевое пособие – заморозили плату за детский сад и увеличили надбавки к пенсиям. В то же время правительство сократило пособия многодетным семьям, не повысило дотацию на школьные обеды и ввело подоходный налог для пенсионеров.
Кроме того, государство отменило бесплатный общественный транспорт в уездах и существенно урезало финансирование дорожного строительства.
В какой‑то мере нам удавалось смягчать для таллиннцев последствия некоторых некомпетентных решений правительства реформистов. Однако с марта мы, к сожалению, наблюдаем, как новая городская власть проводит в Таллинне ту же политику, что и в государстве.
Управление городом характеризуется повышением налогов и сокращениями для уязвимых групп – семей с детьми и пенсионеров.
Прошлый год не принес радостных политических событий, и, несмотря на трудности, следует находить радость в повседневных мелочах и помнить, что все плохое когда‑нибудь заканчивается.
Анне Вески,
певица
В целом год был для меня успешным. В апреле в концертном доме Alexela прошел большой концерт, который в том числе был приурочен к сорокалетию моей международной карьеры, которая началась в 1984 году на Международном фестивале песни в польском Сопоте. И в этом году мы с командой съездили в Сопот, где вспомнили старые добрые времена.
Также в этом году на ETV+ вышла передача, посвященная мне и моей карьере. Так что прошлый год для меня – год хороших воспоминаний.
Я не очень люблю говорить о плохом. Особенно сейчас – если послушать новости, то как будто ничего хорошего совсем не происходит. Постоянно говорят о повышении налогов, и это оставляет неприятный осадок на душе – как мы будем жить в наступившем году?..
Желаю всем в первую очередь мира. Я очень хочу, чтобы все люди стали нормально жить. Понятно, что человек может выдержать все, но все же хочется, чтобы всем нам стало чуточку легче.
Ульяна Кузьмина,
журналист ERR, телеведущая
В 2024‑м мне вспоминаются два самых светлых момента: я, крепко сжимающая руку сына-первоклассника 1 сентября, и я же, но в июне – на вручении дипломов магистрам Балтийского института кино, медиа и искусств.
В 2025‑й мы с ребенком вступаем с приятным грузом новых знаний, оба друг другом гордимся.
Если говорить о неприятном, то прошлый год, увы, не принес мирных новостей, а „послевкусие“ от решений, принятых в сфере экономики, останется надолго. Но, как и год назад, остается надеяться на лучшее и ждать ветра перемен.
Всем жителям Эстонии в новом году я желаю стойкости духа, крепкого здоровья, теплого лета и только хороших новостей.
Маргарита Танаева,
репортер ERR, телеведущая
Пожалуй, самым значимым и радостным событием прошлого года для меня стал переезд, сопряжённый с кардинальной сменой места жительства. Особенно приятно, что вскоре после этого началось снижение ставки Euribor, что, безусловно, не может не обрадовать любого, у кого есть жилищный кредит.
К сожалению, менее светлые события продолжают тянуться из года в год, словно тяжёлый груз: продолжающаяся война в Украине, нарастающая неопределённость на мировой арене, неизменный рост цен и, что печальнее всего, на мой взгляд, – усиливающийся раскол в эстонском обществе.
В 2025 году желаю жителям Эстонии не останавливаться на достигнутом, ценить тех, кто рядом, любить просто так и почаще замечать хорошее.
Марина Малова,
актриса Русского театра
Моя дочь пошла в первый класс, для меня это – самое приятное событие прошлого года. Она так долго ждала этой возможности – переступить на ступеньку повыше, стать старше и самостоятельнее. Я рада видеть, как она меняется и взрослеет. Так что именно это стало для меня самым важным в 2024 году.
Что касается чего‑то неприятного, то здесь у меня есть одно правило. Оно довольно простое – не помнить плохого. И уж тем более не хочется об этом вспоминать перед самым наступлением нового года.
Я уверена, что всё плохое и неприятное так или иначе останется в прошлом, и 31 декабря мы со спокойным сердцем перевернули страницу и начали с чистого листа.
Желаю всем жителям Эстонии побольше доброты и терпения. И почаще обращайте внимание на тех, кто с вами рядом.
Александра Джикаева,
чемпионка Европы по кикбоксингу
В 2024 году для меня самым значимым событием стало получение первой взрослой золотой медали в моей карьере. Я добилась этого успеха на Кубке мира по кикбоксингу, который проходил в Турции, а также на чемпионате Европы. Эти достижения стали важной вехой в моей спортивной жизни и подтвердили мои усилия и тренировки в кикбоксинге.
Если вспоминать плохое, то могу отметить закрытие на ночь границы Нарва-Ивангород. Мне безумно жалко всех людей, которые вынуждены стоять в этой очереди по 7–11 часов, чтобы навестить родных. Особенно в такие морозы!
Желаю всем в наступившем году счастья. Пусть близкие люди всегда будут рядом. Желаю беречь свое здоровье, так как здоровье не купить ни за какие деньги! Идите к своим целям и не оглядывайтесь назад. Занимайтесь спортом и преодолевайте свои страхи. И никогда не забывайте, что сначала нужно победить себя, и только потом – соперника.
Анастасия Морковкина,
футболистка, 15‑кратная чемпионка Эстонии, бывший главный тренер женской футбольной сборной Эстонии
На любой работе и в жизни в целом нет ничего более прекрасного, чем ощущение успеха и удовлетворения от результата. Когда ты сам счастлив и можешь поделиться этой радостью с другими!
Для тренера величайшее достижение – это совместные победы с командой, особенно когда речь идет о представлении своей страны. Главное событие 2024 года – триумф нашей женской сборной на Балтийском турнире, где мы не только одержали победу, но и смогли сохранить наш титул!
Самым печальным моментом года стало завершение работы с командой. Но без грусти не бывает радости! После окончания контракта я впервые за все эти годы отправилась в отпуск – впервые за свою профессиональную карьеру. Спокойный, теплый, замечательный и веселый отдых.
Но расслабляться не стоит! Впереди меня ждут новые испытания, приключения и, конечно, масса положительных эмоций на новом месте.
Татьяна Космынина,
актриса Русского театра Эстонии
Когда я думаю о 2024 годе, в первую очередь на ум приходят негативные новости. Прежде всего, это – бесконечный февраль, смерть Алексея Навального, продолжающийся конфликт в Украине, теракт в „Крокусе“ в Москве, а также события на Ближнем Востоке… В Израиле по-прежнему удерживают заложников.
Всё это отравляет существование, и я не могу просто игнорировать эти события, поэтому даже в праздничный, казалось бы, период мне трудно делиться оптимизмом.
Наверное, лучшее, что можно сказать, это – то, что мы живы, что глобальные катастрофы пока не произошли в том масштабе, который угрожает. Несмотря на то, что беда может иметь огромные размеры, пока она нас обходит стороной, и остаётся надежда на лучшие времена. Это, пожалуй, самое обнадеживающее в 2024 году – надежда все ещё жива.
Конечно, случаются небольшие радостные события, но их трудно сравнивать с теми трагедиями, что произошли. Такие мелкие радости и приятности, безусловно, помогают нам держаться на плаву.
Я желаю, чтобы все войны закончились. Пусть мы вернемся хотя бы к временам до ковида, а даже и к тому ковидному году, который многим казался ужасным. Хочу, чтобы всё это прекратилось.