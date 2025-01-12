По следам прошлого года: чем запомнился 2024‑й известным людям нашей страны?

Лучшим событием прошлого года лично для меня было то, что мой сын окончил 9‑й класс и поступил в гимназию. Я рада, что у моего ребенка все хорошо. Когда у сына все прекрасно, то и я счастлива как мать.

Да и Тарту достойно провел год в статусе культурной столицы Европы, что стало значимым достижением. А совсем недавно Энели Ефимова завоевала медаль на чемпионате Европы.

Если взглянуть шире, то было и много позитивных событий. В частности – назначение эстонки Каи Каллас на пост верховного председателя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Теперь у нас есть представитель в тех кругах, куда раньше мы не имели доступа.

Говоря об экономике этого года, стоит упомянуть и тот самый „фестиваль налогов“, который прокатился практически по всей стране, от Сетомаа до Сааремаа, когда у каждого региона была как минимум одна налоговая инициатива, а то и две. Этот период завершается, и теперь до 2027 года установлен налоговый мир, что, безусловно, крайне важно для бизнеса и придает уверенность людям.

Экономика начинает расти, и это значимо для всей Европы, особенно – для Эстонии, где даже небольшой спад создает ощущение экономического неблагополучия. Эстонская экономика серьезно пострадала от вой­ны в Украине и рецессии на основных рынках в странах Скандинавии.

Второй важный аспект касается экономической ситуации. На протяжении девяти кварталов наша экономика показывала отрицательную динамику, что создало определенные трудности. Однако на сегодняшний день наблюдаются признаки улучшения.

Ситуация в Украине, безусловно, стала центральной темой для Эстонии в 2024 году и затронула всю Европу. Поддержка Украины и методы сдерживания агрессии остаются на повестке дня. Я не вижу в этом позитивного аспекта – скорее, это вызывает серьезную озабоченность. Тем не менее, эта проблема продолжает оставаться основным трендом. В предстоящие годы мы неизбежно будем с ней сталкиваться и искать решения.

Одним из самых значимых событий года стало продолжение быстрого роста минимальной зарплаты. Недавно правительство подтвердило согласованную между работодателями и профсоюзами минималку на следующий год в размере 886 евро, что означает увеличение на 8%. Я выражаю благодарность всем, кто участвовал в этих переговорах, за сохранение такого темпа роста. Это – особенно важно, так как повышение минимальной зарплаты способствует снижению социального неравенства и разрыва в доходах трудящихся. Кроме того, это – вопрос человеческого достоинства, показывающий, что любой труд должен получать достойное вознаграждение.

Плохой момент прошлого года – это затянувшийся спад экономики, который негативно отражается на кошельке наших жителей и заставляет правительство повышать налоги. Надеюсь, что 2025 год будет более стабильным и предсказуемым, а нашему обществу хватит мудрости сохранить внутреннее согласие и сообща строить свою любимую Эстонию!

Хорошим событием 2024 года можно считать то, что в апреле в Таллинне сменилась власть, что позволило начать решать наболевшие проблемы и реализовать ряд позитивных изменений в городе.

Надо учитывать, что сейчас мы живем в непростое время – это и экономический кризис, и вой­на. Поэтому мы должны каждый день пытаться найти какие‑то позитивные моменты и замечать, что жизнь движется все же в лучшую сторону. Негатив и так висит вокруг нас.

Пока эта проблема решилась временно благодаря тому, что два партнера по коалиции (социал-­демократы и Eesti 200) все‑таки смогли найти деньги и договориться между собой. Безусловно, данное решение вызвало значительное недовольство со стороны реформистов, которые упрекали нас в том, что мы его приняли без их участия. Но это был единственный вариант как‑то договориться с учителями. Поэтому для меня это – отрицательные эмоции и опыт прошлого года.

Если говорить о неприятных событиях, то одно из таких в 2024 году – это забастовка учителей. Поэтому у меня в памяти отложилось, что не удалось договориться с партнерами по коалиции. Я не смогла их убедить, что нужно все сделать для того, чтобы учителя не бастовали и могли спокойно работать. Поэтому все вышло, как вышло.

Если говорить в контексте Нарвы, то я очень рад, что именно в Нарве в июне прошел парад в честь Дня победы, в котором принял участие и президент Алар Карис. И 9 мая у нас тоже прошел большой концерт, также с участием президента. Вот это, конечно, – самые яркие воспоминания от 2024 года.

Мне запомнились два самых лучших события в 2024 году. Первое – мой младший ребенок пошел в первый класс в Тарту. Это – действительно значимое событие для каждого отца.

Я хочу пожелать всем жителям Эстонии стойкости в преодолении трудностей и постоянного источника радости в жизни, чтобы всегда оставаться счастливыми и оптимистичными.

Каждый Новый год мы надеемся на лучшее, мечтая, чтобы следующий год принес больше радости и легкости. Тем не менее обычно мы соглашаемся, что прошедший год был полон испытаний.

А теперь о негативе. В Нарве на протяжении полутора месяцев царила политическая неразбериха, которую по-русски можно назвать полным политическим бардаком. К сожалению, это только усилило недоверие местных жителей к органам власти. Люди стали терять уверенность в завтрашнем дне, и это – очень печально.

2024 год поразил своей красотой летом и осенью. Эстония, с ее живописной природой и отличной погодой, сделала этот период незабываемым. Это действительно приятно.

В наступившем году я желаю нам всем иметь больше взаимопонимания и мирных дискуссий по вопросам, способствующим развитию Эстонии!

Я неоднократно спрашивал инициаторов этих изменений о том, кто и как будет устранять последствия, каким образом это скажется на нашей внутренней безопасности и интеграционных процессах. К сожалению, ответов от представителей правящих партий так и не поступило.

Негативным событием стало обсуждение лишения права голоса неграждан Эстонии. Ситуация с правом голоса вызвала большое недовольство. Позиция социал-­демократов по вопросу избирательного права осталась неизменной: мы считаем, что отнимающие у людей право участия в местной жизни из-за их гражданства изменения в Конституции перед выборами не являются лучшим решением. Но, тем не менее, если бы социал-­демократы не участвовали в этом процессе, 60 000 владельцев „серых паспортов“, единственной страной проживания которых является Эстония, также потеряли бы свое право голоса.

Мы внедрили ряд пособий – таких как ранцевое пособие – заморозили плату за детский сад и увеличили надбавки к пенсиям. В то же время правительство сократило пособия многодетным семьям, не повысило дотацию на школьные обеды и ввело подоходный налог для пенсионеров.

Центристы проводили в Таллинне экономическую политику, направленную на поддержку населения, – в отличие от действий правительства, которое вгоняет людей в бедность.

Одним из основных негативных моментов стало управление городом Таллинном, в частности смена власти. Не сам факт смены, а ее последствия.

Прошлый год оказался исключительным, и подводить его итоги сложно из-за множества негативных событий в обществе и политике.

Если честно, то я очень боюсь наступившего года – как наши люди вообще выйдут из этой ситуации? Одним словом, я желаю, чтобы правительство начало думать о населении.

В наступившем 2025 году я хочу пожелать, чтобы наше правительство стало принимать нормальные решения, чтобы больше не появилось каких‑то новых тарифов и налогов.

Посещаемость ресторанов, гостиниц и магазинов у нас в городе снизилась на 24–25%. Это большой упадок. Соответственно – и очень серьезный удар по бизнесу. Вот это и есть самый грустный момент в этом году для меня.

Что касается негативных моментов, то самым плохим событием было закрытие государственной границы. Это принесло всем очень много горя. Многие люди ходили в РФ к родителям и друзьям, и даже в связи с бизнесом. Сейчас это очень проблематично, как и то, что в Нарву не могут приехать туристы.

Могу отметить и то, что в прошлом году мы получили много инвестиций от Евросоюза и Фонда справедливого перехода на различные проекты. На больницу – 40 миллионов евро, на школу – 14,5 миллиона евро, а также – деньги на строительство новой гостиницы, так что город будет выглядеть еще лучше.

Если говорить о неприятном, то прошлый год, увы, не принес мирных новостей, а „послевкусие“ от решений, принятых в сфере экономики, останется надолго. Но, как и год назад, остается надеяться на лучшее и ждать ветра перемен.

В 2025‑й мы с ребенком вступаем с приятным грузом новых знаний, оба друг другом гордимся.

В 2024‑м мне вспоминаются два самых светлых момента: я, крепко сжимающая руку сына-первоклассника 1 сентября, и я же, но в июне – на вручении дипломов магистрам Балтийского института кино, медиа и искусств.

Желаю всем в первую очередь мира. Я очень хочу, чтобы все люди стали нормально жить. Понятно, что человек может выдержать все, но все же хочется, чтобы всем нам стало чуточку легче.

Я не очень люблю говорить о плохом. Особенно сейчас – если послушать новости, то как будто ничего хорошего совсем не происходит. Постоянно говорят о повышении налогов, и это оставляет неприятный осадок на душе – как мы будем жить в наступившем году?..

Также в этом году на ETV+ вышла передача, посвященная мне и моей карьере. Так что прошлый год для меня – год хороших воспоминаний.

В целом год был для меня успешным. В апреле в концертном доме Alexela прошел большой концерт, который в том числе был приурочен к сорокалетию моей международной карьеры, которая началась в 1984 году на Международном фестивале песни в польском Сопоте. И в этом году мы с командой съездили в Сопот, где вспомнили старые добрые времена.

Прошлый год не принес радостных политических событий, и, несмотря на трудности, следует находить радость в повседневных мелочах и помнить, что все плохое когда‑­нибудь заканчивается.

В какой‑то мере нам удавалось смягчать для таллиннцев последствия некоторых некомпетентных решений правительства реформистов. Однако с марта мы, к сожалению, наблюдаем, как новая городская власть проводит в Таллинне ту же политику, что и в государстве.

В 2024 году для меня самым значимым событием стало получение первой взрослой золотой медали в моей карьере. Я добилась этого успеха на Кубке мира по кикбоксингу, который проходил в Турции, а также на чемпионате Европы. Эти достижения стали важной вехой в моей спортивной жизни и подтвердили мои усилия и тренировки в кикбоксинге.

Желаю всем жителям Эстонии побольше доброты и терпения. И почаще обращайте внимание на тех, кто с вами рядом.

Я уверена, что всё плохое и неприятное так или иначе останется в прошлом, и 31 декабря мы со спокойным сердцем перевернули страницу и начали с чистого листа.

Что касается чего‑то неприятного, то здесь у меня есть одно правило. Оно довольно простое – не помнить плохого. И уж тем более не хочется об этом вспоминать перед самым наступлением нового года.

Моя дочь пошла в первый класс, для меня это – самое приятное событие прошлого года. Она так долго ждала этой возможности – переступить на ступеньку повыше, стать старше и самостоятельнее. Я рада видеть, как она меняется и взрослеет. Так что именно это стало для меня самым важным в 2024 году.

В 2025 году желаю жителям Эстонии не останавливаться на достигнутом, ценить тех, кто рядом, любить просто так и почаще замечать хорошее.

К сожалению, менее светлые события продолжают тянуться из года в год, словно тяжёлый груз: продолжающаяся вой­на в Украине, нарастающая неопределённость на мировой арене, неизменный рост цен и, что печальнее всего, на мой взгляд, – усиливающийся раскол в эстонском обществе.

Пожалуй, самым значимым и радостным событием прошлого года для меня стал переезд, сопряжённый с кардинальной сменой места жительства. Особенно приятно, что вскоре после этого началось снижение ставки Euribor, что, безусловно, не может не обрадовать любого, у кого есть жилищный кредит.

Всем жителям Эстонии в новом году я желаю стойкости духа, крепкого здоровья, теплого лета и только хороших новостей.

Если вспоминать плохое, то могу отметить закрытие на ночь границы Нарва-­Ивангород. Мне безумно жалко всех людей, которые вынуждены стоять в этой очереди по 7–11 часов, чтобы навестить родных. Особенно в такие морозы!

Желаю всем в наступившем году счастья. Пусть близкие люди всегда будут рядом. Желаю беречь свое здоровье, так как здоровье не купить ни за какие деньги! Идите к своим целям и не оглядывайтесь назад. Занимайтесь спортом и преодолевайте свои страхи. И никогда не забывайте, что сначала нужно победить себя, и только потом – соперника.

Анастасия Морковкина,

футболистка, 15‑кратная чемпионка Эстонии, бывший главный тренер женской футбольной сборной Эстонии

На любой работе и в жизни в целом нет ничего более прекрасного, чем ощущение успеха и удовлетворения от результата. Когда ты сам счастлив и можешь поделиться этой радостью с другими!

Для тренера величайшее достижение – это совместные победы с командой, особенно когда речь идет о представлении своей страны. Главное событие 2024 года – триумф нашей женской сборной на Балтийском турнире, где мы не только одержали победу, но и смогли сохранить наш титул!

Самым печальным моментом года стало завершение работы с командой. Но без грусти не бывает радости! После окончания контракта я впервые за все эти годы отправилась в отпуск – впервые за свою профессиональную карьеру. Спокойный, теплый, замечательный и веселый отдых.

Но расслабляться не стоит! Впереди меня ждут новые испытания, приключения и, конечно, масса положительных эмоций на новом месте.

Татьяна Космынина,

актриса Русского театра Эстонии

Когда я думаю о 2024 годе, в первую очередь на ум приходят негативные новости. Прежде всего, это – бесконечный февраль, смерть Алексея Навального, продолжающийся конфликт в Украине, теракт в „Крокусе“ в Москве, а также события на Ближнем Востоке… В Израиле по-прежнему удерживают заложников.

Всё это отравляет существование, и я не могу просто игнорировать эти события, поэтому даже в праздничный, казалось бы, период мне трудно делиться оптимизмом.

Наверное, лучшее, что можно сказать, это – то, что мы живы, что глобальные катастрофы пока не произошли в том масштабе, который угрожает. Несмотря на то, что беда может иметь огромные размеры, пока она нас обходит стороной, и остаётся надежда на лучшие времена. Это, пожалуй, самое обнадеживающее в 2024 году – надежда все ещё жива.

Конечно, случаются небольшие радостные события, но их трудно сравнивать с теми трагедиями, что произошли. Такие мелкие радости и приятности, безусловно, помогают нам держаться на плаву.

Я желаю, чтобы все вой­ны закончились. Пусть мы вернемся хотя бы к временам до ковида, а даже и к тому ковидному году, который многим казался ужасным. Хочу, чтобы всё это прекратилось.

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