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11.01.2025, 13:14

ФОТО | Cмотрите, кто пришел на премьеру нового эстонского фильма "Аврора“

 

В пятницу, 10 января, в кинотеатре Apollo в торговом центре Solaris состоялась премьера нового эстонского фильма „Аврора“. На премьеру пришло много звезд театра, музыки и кино.

"Аврора“ — третий совместный полнометражный фильм Раина Толги и Андреса Маймика. Это история молодой женщины, выросшей в дружной, сплоченной, но в то же время контролирующей друг друга семье. Когда у главной героини начинается своя тайная жизнь, освобождающая ее от диктата правил, эти два мира — родная семья и запретная любовь — начинают двигаться по пути неумолимого столкновения.

Главную роль в „Авроре“ исполнила Маарья Йоханна Мяги, в фильме также снялись Отт Картау, Индрек Таалмаа, Керсти Хейнлоо, Йорген Лийк, Реа Лест и другие.

Режиссеры-сценаристы - Андрес Маймик и Райн Толк,
оператор - Хайко Сикка,
художник - Аннели Арусаар,
композитор - Стен Шерипов,
художник по костюмам - Кярт Хаммер,
звукорежиссер - Ольгер Бернадт,
продюсер - Мадис Тюйр и компания Kuukulgur Film.

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