ФОТО | Cмотрите, кто пришел на премьеру нового эстонского фильма "Аврора“

"Аврора“ — третий совместный полнометражный фильм Раина Толги и Андреса Маймика. Это история молодой женщины, выросшей в дружной, сплоченной, но в то же время контролирующей друг друга семье. Когда у главной героини начинается своя тайная жизнь, освобождающая ее от диктата правил, эти два мира — родная семья и запретная любовь — начинают двигаться по пути неумолимого столкновения.