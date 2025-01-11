Гитара Noize MC на благотворительном аукционе ушла за 31,5 тысячу долларов, песня „Би-2“ - за 3 тысячи

Онлайн-аукцион „Искусство против войны“ объединил художников, музыкантов и писателей в знак солидарности с украинскими гражданами, пострадавшими от военного конфликта. На нем было представлено более 100 лотов: картины, книги и виниловые пластинки с автографами, эксклюзивные аудиозаписи, билеты на мероприятия от Бориса Гребенщикова, Дмитрия Быкова, группы „Аигел“, Noize MC, Веры Полозковой, Александра Гениса, Катерины Гордеевой, „Би-2“, Линор Горалик, Монеточки и других.

Вырученные средства пойдут на два проекта: Rubikus help UA, которая занимается эвакуацией украинцев в Европу из зон боевых действий и оккупированных территорий, и Давайте - этот проект помогает жителям прифронтовых территорий Украины, предоставляя гуманитарную помощь, еду и доступ в Интернет, и спасает животных из зон боевых действий, оказывая им медицинскую помощь и находя им новый дом.

Общая сумма собранных средств пока не названа, но наиболее дорогими предметами помимо гитары Noize MC стали единственный экземпляр сингла „Главная роль“ группы „Аигел“ (10 тысяч долларов), картина Бориса Гребенщикова „Без конца и края“ (10 тысяч), песня „Родина“ группы „Би-2“ на специальном устройстве со стереозвуком и регулятором громкости (3 тысячи), два билета на спектакль Чулпан Хаматовой (2520), трек-лист с концерта ДДТ с автографом Юрия Шевчука (2520) и вечный билет на концерт группы „Порнофильмы“ (2430).

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