Николь Кидман пришлось несколько раз прерывать съемки фильма "Babygirl“: я больше не хочу испытывать оргазм!

В интервью изданию The Sun Николь Кидман откровенно рассказала о своих впечатлениях от съемок последнего фильма „Babygirl“, который получил хорошие отзывы кинокритиков, сообщает LadBible.com.

В фильме Николь играет успешную бизнес-леди, которая, казалось бы, живет полноценной жизнью. У нее есть любимый муж, которого играет Антонио Бандерас. Однако семейная идиллия начинает рушиться, когда на работе появляется новый стажер, которого играет Харрис Дикинсон. Между ним и героиней Николь Кидман возникает страстный роман. Как вы можете догадаться, в фильме много откровенных сцен. По словам Кидман, съемки этих сцен были настолько напряженными, что ей несколько раз приходилось останавливать весь процесс, поскольку она чувствовала, что ситуация слишком сильно накаляется ...

„Иногда возникало чувство: „Не трогай меня“. Были ситуации, когда мы снимали, и я говорила: „Я больше не хочу получать оргазм“. Не подходи ко мне. Я ненавижу это. Мне было бы все равно, если бы меня больше никогда в жизни не трогали! В воздухе постоянно чувствовалось напряжение, я просто выгорела“, — откровенно призналась Кидман на пресс-конференции.

Помощь в создании интимных сцен оказывал специальный координатор. „Я по-прежнему сильно верю в святость съемочной площадки и пространства, созданного для актеров, и это никогда этого не нарушу. — сказала Кидман, похвалив всю съемочную группу. - Это наш пузырь, мы в нем живет, а мир уже отдельно“.

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