12.01.2025, 18:57
Невероятно! Эстонец Яан Роозе прошел по 100-метровому канату, натянутому между небоскребами на высоте 224 метра(3)
ФОТО: | Scanpix, GIANLUCA CHININEA
Эстонский канатоходец Яан Роозе продел еще один невероятный трюк в Дубае, пройдясь по тонокому канату, натянутому между двумя небоскребами на высоте 224 метра
Яан Роозе - трехкратный чемпион мира по слэклайну (ходьбе по натянутой стропе). Ранее он первым в мире прошел по канату из Азии в Европу - через Босфорский пролив в Турции. Тогда длина стропы была в разы длиннее - 1,1 километра, а высота составляла 165 метров над землей.