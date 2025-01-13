Прекрасное начало года: владельцы Shishi Март Хабер и Тайво Пиллер совершили полет на воздушном шаре со своими детьми

Перед Рождеством семья Марди и Тайво отправилась на отдых в Мексику. Среди мест, где они останавливались, были Мехико и остров Хольбош. В первый день наступившего нового года они супруги вместе с детьми поднялись на воздушном шаре над древними пирамидами Теотиуакана.

„Полет на воздушном шаре был очень классным! Нам повезло с погодой – в тот день было совершенно безветренно. Открылись прекрасные виды на некогда величественный город Теотиуакан, пирамиды Солнца и Луны и окружающую природу. „Мексика — очень интересная и разнообразная страна“, — сказал Март.

Март и Тайво вместе уже более двадцати лет. Они поженились в мае 2018 года в мэрии Нью-Йорка. Семь лет назад в октябре Март и Тайво стали родителями Хильды и Хьюберта. „Дети любят путешествовать, для них пока это настоящее приключение. Мы стараемся как можно больше путешествовать с детьми. Во все далекие поездки берем их с собой“, — говорит Март. Он добавил, что из Мексики они полетят дальше в США, чтобы посетить выставку дизайна интерьера.