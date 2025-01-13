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13.01.2025, 14:00

"Не делала никаких ложных заявлений“. Судебное дело Падара против Маллукас: блогерка предлагает музыканту компромисс

 
Ссора года: блогерша Маллукас и певец Танель Падар.
Ссора года: блогерша Маллукас и певец Танель Падар.
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

Чем закончился самый обсуждаемый судебный процесс прошлого года? По словам представителя Маллукас (она же Марианн Трейманн), они сделали Танелю Падару компромиссное предложение. Представитель Падара молчит.

В конце октября прошлого года представитель певца Танеля Падара, адвокат Эрки Вабаметс, разослав по всем СМИ письмо, в котором говорилось, что самый известный рокер Эстонии подал в Харьюский уездный суд иск против самой известной блогерши страны Маллу Марианн Трейманн (Маллукас). В иске было представлено требование опровергнуть ложные обвинения и возместить моральный ущерб.

О каких именно ложных обвинениях шла речь, в письме не говорилось. В последующие месяцы все запросы журналистов по этому вопросу остались без ответа. Правда, слухов о предполагаемом содержании иска ходит много. Один из них представитель Маллукас Рауно Кинкар категорически отверг:

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