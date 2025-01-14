Полиция расследует случившееся: с гвардейцем Королевского дворца в Стокгольме произошел ужасный несчастный случай

Как пишет издание Aftonbladet, несчастный случай утром в субботу, 11 января. Один из гвардейцев Королевского дворца в Стокгольме поскользнулся на льду и, падая, проткнул себе голову штыком.

„Солдат неудачно приземлился, штык попал ему в голову“, — заявил военный представитель Бьёрн Линдул.

Штыки прикреплены к оружию охраняющих дворец гвардейцев. При падении штык застрял в голове молодого человека, что создало опасную для жизни ситуацию. К счастью, оказывая первую помощь, сослуживцы действовали очень быстро и правильно.

Скорая помощь отвезла пострадавшего солдата в больницу. Мужчине сделали операцию, сейчас он находится в стабильном состоянии. Полиция продолжает расследование случившегося. Проверка проводится с целью определения того, соблюдались ли требования безопасности на рабочем месте.

Королевский дворец Стокгольма расположен в Старом городе, рядом с парламентом. Дворец является официальной резиденцией шведского короля, в нем размещаются офисы королевской четы и других членов семьи, приемные залы, резиденция королевского двора и несколько музеев.

Королевский дворец в Стокгольме охраняется Хёгвактеном, или королевской гвардией, которая является частью шведской армии и существует с начала XVI века.

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