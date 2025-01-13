87-летняя королева Норвегии Соня экстренно госпитализировали

Как сообщает издание Iltalehti, проблемы со здоровьем возникли у королевы Сони во время пребывания на горнолыжном курорте. Его в срочном порядке доставили в больницу. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре пожелал королеве скорейшего выздоровления. „Я надеюсь, что она быстро поправится и вскоре будет готова к новым лыжным путешествиям“.

Медики обещали как можно скорее выписать королеву из больницы. Королевский дворец подтвердил СМИ, что сердечный ритм королевы вернулся в норму, ситуация с королевой Соней сейчас под контролем врачей и не является критичной. До этого момента супруга норвежского монарха отличалась отменным здоровьем и вела активный образ жизни. В последний раз королеву видели в январе этого года, когда она принимала во дворце представительниц ассоциации женщин из числа меньшинств-иммигрантов.

Известно, что королева Соня страдает мерцательной аритмией - одной из самых распространенных форм нарушения сердечного ритма. Как правило, это не опасная для жизни аритмия, но одно из ее осложнений — инсульт — может представлять большую опасность. Основным фактором риска является возраст, то есть заболевание чаще встречается у пожилых людей. Со временем эпизоды становятся более частыми и постоянными.

В прошлом году у мужа Сони, короля Харальда (87), также возникли проблемы со здоровьем. В марте пара отдыхала в Малайзии, когда Харальда внезапно госпитализировали. Тогда из-за низкой частоты сердечных сокращений ему установили временный кардиостимулятор. По возвращении домой в Осло ему установили уже постоянный кардиостимулятор.