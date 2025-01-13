87-летняя королева Норвегии Соня экстренно госпитализировали
На минувших выходных королева Норвегии Соня (87) была экстренно госпитализирована из-за нарушения сердечного ритма.
Как сообщает издание Iltalehti, проблемы со здоровьем возникли у королевы Сони во время пребывания на горнолыжном курорте. Его в срочном порядке доставили в больницу. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре пожелал королеве скорейшего выздоровления. „Я надеюсь, что она быстро поправится и вскоре будет готова к новым лыжным путешествиям“.
Медики обещали как можно скорее выписать королеву из больницы. Королевский дворец подтвердил СМИ, что сердечный ритм королевы вернулся в норму, ситуация с королевой Соней сейчас под контролем врачей и не является критичной. До этого момента супруга норвежского монарха отличалась отменным здоровьем и вела активный образ жизни. В последний раз королеву видели в январе этого года, когда она принимала во дворце представительниц ассоциации женщин из числа меньшинств-иммигрантов.
Известно, что королева Соня страдает мерцательной аритмией - одной из самых распространенных форм нарушения сердечного ритма. Как правило, это не опасная для жизни аритмия, но одно из ее осложнений — инсульт — может представлять большую опасность. Основным фактором риска является возраст, то есть заболевание чаще встречается у пожилых людей. Со временем эпизоды становятся более частыми и постоянными.
В прошлом году у мужа Сони, короля Харальда (87), также возникли проблемы со здоровьем. В марте пара отдыхала в Малайзии, когда Харальда внезапно госпитализировали. Тогда из-за низкой частоты сердечных сокращений ему установили временный кардиостимулятор. По возвращении домой в Осло ему установили уже постоянный кардиостимулятор.
„Прежде всего, это был шок. Было страшно, — описала королева Соня произошедшее во время отпуска. - На мгновение я задумалась, стоит ли мне возвращаться домой одной. Это было неприятно“. Позднее Харальд решил отказаться от своей представительской деятельности. В настоящее время король чувствует себя хорошо, но для ходьбы ему необходимы поддерживающие вспомогательные устройства. Однако он не намерен отрекаться от престола. „Я придерживаюсь того, что всегда говорил. Однажды я принес присягу парламенту, а она пожизненная“, — заявил монарх в прошлом году.
По сообщениям нескольких источников, близких к королевскому двору, пожилая пара подумывает о том, что будет после их ухода. Правительство запросило 20 миллионов норвежских крон (чуть более 1,7 миллиона евро) на проектирование пары саркофагов. По данным норвежских СМИ, разработка дизайна саркофага началась в сотрудничестве с королевской четой.
Предполагается, что в случае смерти короля Харальд его преемником станет кронпринц Хокон (51). Он женат на Метте-Марит Тьессем Хёйбю. У них трое детей.