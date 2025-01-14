Звезда нового эстонского фильма „Аврора“, рассказала, почему она ушла из театра "Ванемуйне"

Маарья Йоханна Мяги (27) окончила Академию музыки и театра в 2020 году и сразу же начала работать в театре „Ванемуйне“ в Тарту. Однако в прошлом году она приняла решение уйти из театра.

„Я ушла, но не потому, что было плохо. На самом деле, эта труппа мне до сих пор очень дорога. Я думаю, это останется дорог, — сказала она. - Я ушла, чтобы попробовать разные вещи. Я еще достаточно молода, чтобы попробовать себя в других театрах и с другими коллегами. Сделать что-то другое в театре, а затем и в кино“.

Маарья Йоханна добавила, что хотела рискнуть, хотя сейчас у нее в работе только один проект, а в остальном она свободна. "Но я пока не боюсь. Сейчас я все еще верю, что сделаю что-то действительно крутое“.

В интервью девушка сказала, что в этом году примет участие в программе талантов Берлинского кинофестиваля. „Я еду с целью получить интересную работу“, — отметила он. В то же время Мяги призналась, что там еще нужно будет хорошенечко постараться. „Это сложно, потому что вам приходится продавать себя, но так, чтобы никто не мог про это догадаться“.

Режиссерами „Авроры“ выступили Андрес Маймик и Райн Толги. „Аврора, дочь религиозного лидера, едет со своим мужем Йонасом в дом своих родителей, чтобы отпраздновать годовщину их свадьбы. В это же время с ней связывается ее бывший тайный любовник Ленни. Это не останется незамеченным“.

Помимо Мяги, в фильме также снялись Отт Картау, Индрек Таалмаа, Керсти Хейнлоо, Йорген Лийк и Реа Лест.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить