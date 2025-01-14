Кто же выиграет Eesti Laul 2025? Букмекеры считают, что только один участник имеет шанс победить Томми Кэша

Конечно же, рейтинг возглавил Томми Кэш, шансы которого на победу на момент публикации прогноза оцениваются в 42 процента. Хотя триумф рэпера предсказывали еще в тот момент, когда только стали известны имена всех участников конкурса Eesti Laul, несколько дней назад шансы Кэша на победу были гораздо ниже, чем на данный момент.

В рейтинге, опубликованном на этой неделе, второй место занимает дуэт Андрея Зевакина и Келли-Кариты Ефимовой. Пока шансы Зевакина и Ефимовой на победу оцениваются в 12%, хотя всего несколько недель назад этот же показатель составлял 20%. Судя по всему, букмекеры изначально недооценили шансы Кэша на победу.

По данным Eurovision World, шансы среди других исполнителей примерно равные. Эксперты считают, что у Анти Нурхана, Minimal Wind, Ан-Марлен и Яанека одинаковые шансы на победу. Похожий прогноз дает и народное голосование, исключением является только то, что между Томми Кэшом и Зевакиным с Ефимовой оказалась Элиза. Однако букмекеры не считают ее шансы на победу высокими.

Тем временем в общеевропейском прогнозе победителей конкурса "Евровидение 2025“ шансы Эстонии увеличиваются. Если в первые дни года существовал риск выпадения Эстонии из первой десятки, то сейчас эксперты считают, что шансы нашего представителя на победу составляют 4 процента. С этим результатом мы занимаем шестое место на момент публикации статьи.

Первое место в таблице ставок занимает Бельгия (вероятность выигрыша оценивается в 13%). Опережают Эстонию также Швеция, Украина, Италия и Израиль. Однако в ближайшие недели эта таблица кардинально изменится, поскольку в нескольких странах скоро состоятся национальные отборы.

На этой неделе в Финляндии были объявлены артисты, которые примут участие в предварительном туре финского музыкального конкурса. Однако заявленные артисты и их песни не увеличили шансы Финляндии на победу в "Евровидении“, и на данный момент, согласно прогнозам, наши северные соседи занимают лишь 12-е место.

Финал эстонского конкурса Eesti Laul состоится 15 февраля в зале Unibet Arena.

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