ВИДЕО | „Люди мучаются; У меня там мама; Закроют и закроют“: как реагируют люди на инициативу Isamaa закрыть границы с РФ

Инициированный законопроект, по словам председателя Isamaa, направлен на усиление безопасности страны, однако вызывает множество вопросов и споров среди жителей. Мы собрали мнения людей, чтобы понять, как они относятся к этой инициативе.

Стоит отметить, что автобус Таллинн – Нарва – Санкт-Петербург, отправляющийся в 19:00, был полностью выкуплен. Примечательно также, что львиная доля его пассажиров – иностранцы. Итальянцы, французы, немцы, азиаты – и это только те, с кем мы пытались поговорить и кто обозначился нам.