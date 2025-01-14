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14.01.2025, 07:00

ВИДЕО | „Люди мучаются; У меня там мама; Закроют и закроют“: как реагируют люди на инициативу Isamaa закрыть границы с РФ

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Российский студент из Италии: "Это очень очень плохо"
Российский студент из Италии: "Это очень очень плохо"
ФОТО: Erakogu

В понедельник на открытом заседании Рийгикогу партия Isamaa инициировала законопроект, согласно которому парламент даст правительству указание закрыть временную линию контроля между Эстонией и Россией. RusDelfi приехал на автовокзал и спросил отправляющихся в сторону Нарвы и Санкт-Петербурга людей, что они об этом думают.

Инициированный законопроект, по словам председателя Isamaa, направлен на усиление безопасности страны, однако вызывает множество вопросов и споров среди жителей. Мы собрали мнения людей, чтобы понять, как они относятся к этой инициативе.

Стоит отметить, что автобус Таллинн – Нарва – Санкт-Петербург, отправляющийся в 19:00, был полностью выкуплен. Примечательно также, что львиная доля его пассажиров – иностранцы. Итальянцы, французы, немцы, азиаты – и это только те, с кем мы пытались поговорить и кто обозначился нам.

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