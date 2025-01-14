ОПРОС | Большая часть жителей Эстонии постоянно рискует потерять деньги. Вот почему

Опрос, проведенный по заказу Luminor компанией Norstat, показал, что 69% людей при совершении платежа всегда сверяют проверочный код в приложении аутентификации с кодом, отображаемым на странице сервиса, а 19% делают это чаще всего, но не всегда. 7% респондентов проверяют совпадение кодов время от времени, а целых 5% опрошенных не делают этого никогда.

„Многие люди сталкивались с ситуацией, когда приложение для аутентификации предлагает ввести PIN-код случайным образом. Вполне вероятно, что это может быть мошенничество, направленное на выкачивание денег с банковского счета жертвы – в такой ситуации ни в коем случае нельзя вводить PIN-код“, – говорит специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк.

„Вводить PIN-код, не проверив его соответствие и не зная, что он означает, – всё равно что играть в рулетку со всеми деньгами на вашем счёте. Поэтому важно обращать внимание на соответствие проверочных кодов и знать цель того, что вы делаете, иначе вы можете потерять все деньги на своём банковском счёте“, – сказал он.

По данным исследования, молодые люди в возрасте до 30 лет реже всего проверяют соответствие PIN-кодов: только 62% респондентов всегда сверяют коды. Самые прилежные проверяющие относятся к возрастной группе 50-59 лет: 77% из них всегда проверяют соответствие PIN-кодов.

Кийк подчеркнул, что всегда стоит помнить, что PIN1 используется для аутентификации человека, например, для входа в интернет-банк, а PIN2 – это цифровая подпись, например, для подтверждения платежей.

Он подчеркнул, что персональные PIN-коды должны оставаться исключительно для сведения пользователя приложения для аутентификации. „Ваши PIN-коды уникальны и не должны передаваться третьим лицам ни при каких обстоятельствах. Также важно и в привычной обстановке хранить ваши PIN-коды так, чтобы они не попали в поле зрения посторонних лиц – не стоит держать их на офисном столе или на дверце холодильника“.