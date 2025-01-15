„Бедность - это ужасно“. Эксперимент: можно ли выжить на 50 евро в месяц?

Марите Акменькалне немного за тридцать - до пенсии еще далеко, можно жить полной жизнью. Однако ее увлечением стали различные социальные эксперименты. Например, она попробовала пожить как бедная пенсионерка, питаясь на сумму 100 или 50 евро в месяц или только продуктовым набором, который государство ежемесячно выдает нуждающимся. Вывод таков: выжить можно, но не с продуктовым набором, при этом и физическое, и эмоциональное состояние оставляют желать лучшего, пишет Delfi Life.