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15.01.2025, 08:00

„Бедность - это ужасно“. Эксперимент: можно ли выжить на 50 евро в месяц?

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Айя Рутка
Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: fornStudio | Shutterstock

Марите Акменькалне немного за тридцать - до пенсии еще далеко, можно жить полной жизнью. Однако ее увлечением стали различные социальные эксперименты. Например, она попробовала пожить как бедная пенсионерка, питаясь на сумму 100 или 50 евро в месяц или только продуктовым набором, который государство ежемесячно выдает нуждающимся. Вывод таков: выжить можно, но не с продуктовым набором, при этом и физическое, и эмоциональное состояние оставляют желать лучшего, пишет Delfi Life.

Основу рациона в эксперименте Мариты составляли крупы, иногда она позволяла себе добавить „мясо“ — вернее, косточки, как для собаки. Она их варила и обгрызала, пытаясь ощутить вкус настоящего мяса.

Зачем она это делала, Марита рассказала в интервью Delfi.

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