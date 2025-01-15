15.01.2025, 08:00
„Бедность - это ужасно“. Эксперимент: можно ли выжить на 50 евро в месяц?(12)
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Марите Акменькалне немного за тридцать - до пенсии еще далеко, можно жить полной жизнью. Однако ее увлечением стали различные социальные эксперименты. Например, она попробовала пожить как бедная пенсионерка, питаясь на сумму 100 или 50 евро в месяц или только продуктовым набором, который государство ежемесячно выдает нуждающимся. Вывод таков: выжить можно, но не с продуктовым набором, при этом и физическое, и эмоциональное состояние оставляют желать лучшего, пишет Delfi Life.
Основу рациона в эксперименте Мариты составляли крупы, иногда она позволяла себе добавить „мясо“ — вернее, косточки, как для собаки. Она их варила и обгрызала, пытаясь ощутить вкус настоящего мяса.
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