В военной флиске с браслетом „За Донбасс!“: сын Z-пропагандиста сфотографировался на площади Вабадузе

Площадь Вабадузе в центре Таллинна — символ независимости и свободы Эстонии, однако на днях она стала местом неожиданного инцидента. В телеграм-канале Z-активиста и военкора Андрея Михеева появилась фотография его сына, сделанная в центре Таллинна. Молодой человек позирует в тактической флисовой кофте, кепке с кричащим шевроном WarGonzo и браслетом с надписью «За Донбасс!». При этом он предусмотрительно прикрыл глаза челкой, а на нос и рот натянул снуд, видимо, боясь разоблачения.