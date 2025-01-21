21.01.2025, 07:03
В военной флиске с браслетом „За Донбасс!“: сын Z-пропагандиста сфотографировался на площади Вабадузе(3)
Полиция безопасности прокомментировала инцидент
ФОТО: Erakogu
Z-активист Андрей Михеев в своем телеграм-канале похвастался подписчикам фотографией, где его сын „передает привет“ с таллиннской площади Вабадузе: „Считаю, что шеврон WarGonzo в стране НАТО — это красиво и даже вполне гонзо“.
Площадь Вабадузе в центре Таллинна — символ независимости и свободы Эстонии, однако на днях она стала местом неожиданного инцидента. В телеграм-канале Z-активиста и военкора Андрея Михеева появилась фотография его сына, сделанная в центре Таллинна. Молодой человек позирует в тактической флисовой кофте, кепке с кричащим шевроном WarGonzo и браслетом с надписью «За Донбасс!». При этом он предусмотрительно прикрыл глаза челкой, а на нос и рот натянул снуд, видимо, боясь разоблачения.
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