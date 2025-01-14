На территории всей России отключили интернет? Из-за масштабного сбоя в Сети не открывается даже сайт по проверке сбоев в интернете

Пользователи в России жалуются на массовый сбой в работе Рунета. С проблемами при загрузке сайтов столкнулись пользователи билайна, „Мегафона“, Т2, также сообщают об отсутсвии соединения и в домашних сетях. Не работают некоторые сервисы VPN. Не грузятся многие популярные соцсети и сайты, в том числе Google. Сбой даже у сайта по проверке сбоев в интернете.