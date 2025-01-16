„Это что, выборочная проверка, кто должен платить, а кто нет?“: мать первоклассника возмущена правилами школьной библиотеки

Мать первоклассника раздраженным голосом пожаловалась редактору на возмутительную, по ее мнению, ситуацию, случившуюся в Таллиннской гимназии Куристику: „Моему ребёнку, первокласснику, в начале года выдали учебник - Aabits - в мягкой обложке. После окончания первого триместра его надо было вернуть. Учебник у нас был обёрнут, но при возврате учебника в библиотеку его не приняли. Более того, нам отказались выдать вторую часть учебника до тех пор, пока мы не принесём новый. Нам даже прислали ссылку, где его можно заказать и купить!“