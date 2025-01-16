16.01.2025, 10:00
„Это что, выборочная проверка, кто должен платить, а кто нет?“: мать первоклассника возмущена правилами школьной библиотеки
ФОТО: Erakogu
В редакцию RusDelfi позвонила мать первоклассника и посетовала на несправедливую, на ее взгляд, ситуацию: „Это что, выборочная проверка, кто должен платить, а кто нет?“
Мать первоклассника раздраженным голосом пожаловалась редактору на возмутительную, по ее мнению, ситуацию, случившуюся в Таллиннской гимназии Куристику: „Моему ребёнку, первокласснику, в начале года выдали учебник - Aabits - в мягкой обложке. После окончания первого триместра его надо было вернуть. Учебник у нас был обёрнут, но при возврате учебника в библиотеку его не приняли. Более того, нам отказались выдать вторую часть учебника до тех пор, пока мы не принесём новый. Нам даже прислали ссылку, где его можно заказать и купить!“
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