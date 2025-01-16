Топчик
16.01.2025, 10:00

„Это что, выборочная проверка, кто должен платить, а кто нет?“: мать первоклассника возмущена правилами школьной библиотеки

 
Aabits. Фото матери первоклассника
Aabits. Фото матери первоклассника
ФОТО: Erakogu

В редакцию RusDelfi позвонила мать первоклассника и посетовала на несправедливую, на ее взгляд, ситуацию: „Это что, выборочная проверка, кто должен платить, а кто нет?“

Мать первоклассника раздраженным голосом пожаловалась редактору на возмутительную, по ее мнению, ситуацию, случившуюся в Таллиннской гимназии Куристику: „Моему ребёнку, первокласснику, в начале года выдали учебник - Aabits - в мягкой обложке. После окончания первого триместра его надо было вернуть. Учебник у нас был обёрнут, но при возврате учебника в библиотеку его не приняли. Более того, нам отказались выдать вторую часть учебника до тех пор, пока мы не принесём новый. Нам даже прислали ссылку, где его можно заказать и купить!“

„Скажите, это нормально? Другие дети уже занимаются по следующему учебнику, а мой ребёнок вынужден ждать, пока мы не купим новый. Это что, выборочная проверка, кто должен платить, а кто нет?“ – раздраженно вопрошает женщина.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии