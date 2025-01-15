ФОТО | Да, он все еще работает! Самый старый мобильный телефон в сети Telia датируется 1992 годом

Руководитель технического обслуживания Telia Танель Пеэп вспоминает, что в начале прошлого года самым старым телефоном в сети стала 30-летняя Nokia 2110, выпущенная в 1994 году. Но в этом году лидер сменился.

„Некоторым сюрпризом стало появление в нашей сети аппарата Ericsson GH174, выпущенного то ли в 1992, то ли в 1993 году. То есть возраст самого старого телефона в сети Telia Eesti может составлять и 33 года“, – отметил Пеэп.

По мнению руководителя техобслуживания Telia, это позволяет предположить, что некоторые клиенты решили стряхнуть пыль со своих устройств начала эпохи мобильной связи и снова их включить. „Это показывает, что при достаточно хорошем хранении и техническом состоянии даже раритетные старые телефоны могут найти себе новое применение“, – заметил Пеэп.

Помимо упомянутой модели Ericsson, в сети Telia по-прежнему работает целый парк старых Nokia. Все еще активны один аппарат Nokia 2010 и один Nokia 2110 (оба 1994 года выпуска). Аппаратов Nokia 2110i (1995 года) можно найти даже 3 штуки. Кроме того, в сети Telia Eesti работают 6 аппаратов Nokia 1610 (1996) и 9 телефонов Nokia 1611 (1997).

Однако, по словам Танеля Пеэпа, очень старые мобильные телефоны в сети компании все же исключение.

„Тот факт, что такие старые устройства продолжают использоваться и работать, свидетельствует о том, что они были рассчитаны на долгие годы службы. Но в то же время следует признать, что эти древние мобильные телефоны хотя и обеспечивают элементарную связь при определенных обстоятельствах и в определенных точках доступа, соответствующий пользовательский опыт уже никак не сопоставим с современными устройствами. Так что однажды все же придется достойно проводить эти устройства в музей или на утилизацию в качестве сырья для современного оборудования, то есть в переработку и повторное использование материалов“, – считает Пеэп.

Цифровая уборка По мнению Танеля Пеэпа, на сегодня основная проблема со старыми устройствами состоит в том, что, по данным различных исследований, в домах жителей Эстонии могут бесполезно пылиться сотни тысяч старых мобильных телефонов. „31 января пройдет уже седьмая в Эстонии Цифровая уборка Telia, и мы призываем каждого сдать старые телефоны и другие электронные устройства в пункты приемки. Старый мобильный телефон также можно сдать в любое представительство Telia – таким образом мы вносим свой вклад в сокращение экологического следа, направляя ценные материалы в переработку для производства нового оборудования“, – отметил Пеэп. Среди всех зарегистрированных участников дня Цифровой уборки Telia в этом году будет разыгран набор подержанных устройств Apple стоимостью более 1000 евро.Зарегистрироваться для участия в Цифровой уборке можно на странице digikoristupaev.telia.ee .

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