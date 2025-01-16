16.01.2025, 08:00
ФОТО | „Чиновники сеют хаос и разруху с послевкусием мести“. Жители Таллинна возмущены решением районной управы(4)
комментарий городских властей
ФОТО: Google Maps
К Rus Delfi обратились жители дома на улице Тёэстузе в Пыхья-Таллинне, которые недовольны тем, что управа района установила прямо за их домом контейнер для сбора елок – в итоге машины уничтожили газон с цветочными клумбами, безопасность маленьких детей была под угрозой, а жители дома страдали от шума.
„Жители дома по адресу Тёэстузе, 58 оказались в неоднозначной ситуации, заставившей поставить под сомнение адекватность чиновников управы Пыхья-Таллинна“, – жалуются жильцы многоквартирного дома.
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