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16.01.2025, 08:00

ФОТО | „Чиновники сеют хаос и разруху с послевкусием мести“. Жители Таллинна возмущены решением районной управы

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комментарий городских властей
Тёэстузе, 58
Тёэстузе, 58
ФОТО: Google Maps

К Rus Delfi обратились жители дома на улице Тёэстузе в Пыхья-Таллинне, которые недовольны тем, что управа района установила прямо за их домом контейнер для сбора елок – в итоге машины уничтожили газон с цветочными клумбами, безопасность маленьких детей была под угрозой, а жители дома страдали от шума.

„Жители дома по адресу Тёэстузе, 58 оказались в неоднозначной ситуации, заставившей поставить под сомнение адекватность чиновников управы Пыхья-Таллинна“, – жалуются жильцы многоквартирного дома.

По их словам, до недавнего времени на территории двора находились гаражи, и несмотря на длившиеся более десяти лет переговоры о возможности их покупки или аренды, управа все же решила снести „бесхозные, бесполезные и опасные строения“.

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