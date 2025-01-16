ФОТО | „Чиновники сеют хаос и разруху с послевкусием мести“. Жители Таллинна возмущены решением районной управы

К Rus Delfi обратились жители дома на улице Тёэстузе в Пыхья-Таллинне, которые недовольны тем, что управа района установила прямо за их домом контейнер для сбора елок – в итоге машины уничтожили газон с цветочными клумбами, безопасность маленьких детей была под угрозой, а жители дома страдали от шума.